Brækhus brøt ut i latter etter Laurén-kyss

Det er alt annet enn god stemning før Cecilia Brækhus' tittelkamp mot Mikaela Laurén 21. oktober. Det til tross for hete og intime takter på mandagens pressekonferanse.

AKERSGATA (Nettavisen): Under pressekonferansen mellom de to bokserne valgte nemlig Laurén å gi Brækhus et solid kyss rett på munnen.

Brækhus klapset bort den svenske jenta og brøt ut i latter etter kysset.

- Helt satt ut

Brækhus er fortsatt rystet når hun snakker med Nettavisen like etter fotoseansen hvor Laurén kysset den norske boksestjernen.

- Jeg ble litt satt ut. Det var ikke akkurat det jeg hadde forventet, sier Brækhus til Nettavisen.

Hendelsen skjedde da bokserne hadde stirrekonkurranse til ære for fotografene.

- Det var omtrent det siste i verden jeg hadde forventet meg. Det kom veldig overraskende, forteller Brækhus.

Verdensmesteren mener hennes svenske motstander forsøker å sette henne ut før lørdagens oppgjør i Stokke.

- Det er det hun vil. Hun vil gjøre alt for å sette meg ut nå. Enten det går den ene eller andre veien. Det kysset satt meg ut, men det var i et par sekunder. På lørdag kommer ikke det til å bety noen ting, forklarer Brækhus.

Det har vært en anspent tone mellom de to bokserne helt siden Brækhus møtte Klara Svensson i februar. Brækhus mener hun imidlertid ikke lar seg påvirke av svenskens fornærmelser.

- Det er hennes stil. Det må hun få lov til. Jeg må passe på å ikke bli dratt inn i det, men at jeg holder hodet kaldt og gjør det jeg skal, forteller Brækhus.

HETT: Mikaela Laurén ga Cecilia Brækhus et kyss under pressekonferansen mandag. Det likte den norske jenta dårlig.

Storfavoritt

Dette er tredje kamp Brækhus går på norsk jord. Fra før har hun vunnet kamper i både Oslo Spektrum og Bergen etter at hun tok proffboksing tilbake til hjemlandet.

Laurén er levnet få sjanser mot Brækhus i lørdagens kamp, men svensken mener selv hun har det som skal til for å stikke av titlene til «The first lady».

På tirsdagens pressekonferanse stjal hun altså showet da hun kysset sin norske motstander.

- Det stod mellom en rett høyre eller et kyss. Jeg tenkte at hun måtte få litt kjærlighet. Hun har ingen kjæreste, så hun trengte å få litt kjærlighet av meg før lørdagen, sier Laurén til Nettavisen.

Svensken mener oppførselen og fornærmelsene mot Brækhus opp mot kampen ikke har vært en bevisst strategi.

- Det er ingen stil som jeg har lagt opp til. Det er ekte følelser. Det har bare kommet naturlig, men det er ikke noe jeg vil snakke om. Hun er en fantastisk bokser som jeg har stor respekt for i ringen, men jeg liker henne ikke som person, forklarer hun.

Det er ikke bookmakerne med på. Satser du 100 kroner på at Brækhus knocker ut sin svenske motstander, så får du 190 kroner tilbake hos visse bookmakere.

