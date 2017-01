Brækhus fikk lege-nei: Kampen utsatt

ANNONSE

- Cecilia Brækhus passerte ikke den medisinske godkjenningen før kampen mot svenske Klara Svensson. The Nordic Rumble i Oslo Spektrum kommende lørdag utsettes til 24. februar 2017, heter det i en pressemelding.

Den norske boksestjernen skal ifølge pressemeldingen være rammet av en influensalignende sykdom.

Brækhus skulle etter planen møte svenske Svensson i Oslo Spektrum lørdag 28. januar, men slik blir det ikke.

Hun er ifølge pressemeldingen undersøkt av en lege ved navn David McDonagh, som er kampansvarlig lege i First Lady Promotion. Hans vurdering er at Brækhus’ helsetilstand ikke tillater at hun bokser førstkommende lørdag, og den norske bokseprofilen er nå erklært «not fit to box».

- Utøvernes helse og sikkerhet går foran i enhver sammenheng, og vi må derfor utsette det planlagte boksestevnet førstkommende lørdag, forteller Morten Andreassen, daglig leder i First Lady Promotion, i en pressemelding.

The Nordic Rumble i Oslo Spektrum er derfor flyttet til fredag 24. februar.

- Jeg var i mitt livs form før jeg ble slått ut av influensaen. Dette er det verste som kan skje en bokser så tett opp til kamp, men helse og sikkerhet kommer selvfølgelig først, sier Cecilia Brækhus.

- Alle som har kjøpt billett til The Nordic Rumble førstkommende lørdag vil kunne benytte denne billetten fredag 24. februar, sier Morten Andreassen i First Lady Promotion.

Cecilia Brækhus er ikke tilgjengelig for ytterligere kommentarer fra pressen de nærmeste dagen etter råd fra behandlende lege, heter det i pressemeldingen.