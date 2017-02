Brækhus forsvarte beltene på hjemmebane

ANNONSE

OSLO SPEKTRUM (Nettavisen): Cecilia Brækhus vant fredagens møte med Klara Svensson foran et nært utsolgt Oslo Spektrum.

Kampen gikk tiden ut, og samtlige dommere ga den norske boksestjernen seieren.

Det ble klart etter ti tøffe runder, der den norske boksestjernen viste seg teknisk og fysisk overlegen sin svenske motstander.

- Imponerende hvordan Brækhus forsvarer beltene sine her i kveld. Vi har verdens mest suvere boksedame, sa kommentator Ole Petter Vestereng på Viasat.

Skuffet over manglende knockout

Cecilia Brækhus var skuffet over at hun ikke kunne levere en knockout på hjemmebane.

- Jeg beklager at jeg ikke kunne levere knockout. Jeg tok litt mye vekt i badstu og var helt tom i fjerde runde. Den eneste grunnen jeg kjemper videre var på grunn av dere.

- Var hun tøffere enn du trodde?

- Hun løp veldig mye, så jeg fikk ikke inn et rent slag. Hun løp rundt og rundt. Jeg var helt tom og jeg er utrolig lei meg for at jeg ikke kunne levere hundre prosent, men takket være dere kunne jeg stå løpet helt ut med full pott. Tusen takk.

- Bergen neste

35-åringen mener sykdom gjennom vinteren har gjort det ekstra vanskelig å finne toppformen.

- Jeg har vært maks uheldig. Jeg har vært mye syk av en eller annen grunn. Jeg har gått rundt og vært småforkjølet i hele vinter. Men jeg har hatt en mostander som har har holdt motivsasjonen oppe hele veien. Mentalt er det det tøffeste jeg har vært gjennom noensinne.

- Kan du røpe noe om hva som blir det neste nå?

- Til Bergen! ropte Brækhus.

Gikk tøft ut

Brækhus gikk aggressivt ut og satte tempoet fra start i fredagens hovedkamp i Oslo Spektrum.

Svensson måtte ta imot flere solide trøkker fra Brækhus allerede i første runde. Den norske stjernen fortsatte presset i andre runde, men måtte på et tidspunkt tåle en kraftig høyre fra Svensson.

Cecilia Brækhus.

Brækhus så ut til å knekke litt i knærne av trefferen, men ristet det tilsynelatende fort av seg.

Svensson viste at hun på ingen måte så denne kampen som tapt og gestikulerte med armene for å få Brækhus til å gå på mer.

Til tross for at hun virket fysisk og teknisk underlegen sin norske motstander, fortsatte Svensson å svinge for et lykketreff.

PÅ VEI TIL RINGEN: Cecilia Brækhus før fredagens møte med Klara Svensson.

Etter hvert som kampen skred frem ble det tydelig at gasstanken til Svensson så ut til å gå tom.

Svensken holdt seg på beina kampen gjennom, men det var aldri tvil om at alle beltene skulle bli igjen i Norge.