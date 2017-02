Brækhus med krystallklar melding til Klara Svensson

ANNONSE

Det gjenstår fortsatt noen dager til «The Nordic Rumble», tittelkampen der Cecilia Brækhus (35) setter alle sine fem verdensmestertitler på spill mot svenske Klara Svensson (29) i Oslo Spektrum.

Mandag møttes Brækhus og utfordreren til direktesendt pressekonferanse fra Viaplays lokaler i Stockholm.

Der kom det fram, forutsigbart nok, at begge bokserne ser for seg en tøff kamp førstkommende fredag. Begge ser også for seg å foralte arenaen i Oslo med verdensmesterbeltene.

Selv om Brækhus måtte utsette nettopp denne kampen tidligere i vinter på grunn av sykdom, framsto bergenseren like seierssikker som før.

- Ikke ut tiden



Om den svenske utfordreren hadde Brækhus følgende å si:

- Hun er en morsom motstander, og jeg tror det blir en morsom kamp. Men det kommer ikke til å skje, som hun sier, at det blir en ny verdensmester på fredag.

- Jeg tror ikke kampen kommer til å gå ut tiden. Hennes forsøk på å være uforutsigbar, det er nettopp det som gjør henne forutsigbar, kommenterte Cecilia Brækhus.

Den ubestridte og ubeseirede verdensmesteren forteller at trener Johnathon Banks hele tiden presser henne til ta nye steg som bokser.

Blant annet har Banks vært klar på at han ønsker seg flere knockoutseirer fra Brækhus.

- Gjør meg gal



- For hver kamp som går utvikler jeg meg, og det gjør jeg i en alder av 35 år. Og det så vi resultatene av sist jeg bokset en kamp, sier Brækhus og viser til knockouten mot Anne-Sophie Mathis i fjor høst.

- Han sier: Jeg vil ha en knockout, jeg vil ha en knockout. Han gjør meg gal, men dette er resultatet.

Svensson er klar over at hun kommer til å bokse foran et mindre gjestmildt publikum i Oslo.

- Jeg forventer ikke at de skal heie på meg, kommenterer Svensson, før hun dele sine tanker om Brækhus som motstander.

- Jeg har kjent henne siden tiden som amatør. Det er hun som har lagt listen for meg. Nå er jeg klar til å ta beltene hennes. Jeg er ikke her for å utfordre, men å vinne.

- Jeg nyter å være i den posisjonen jeg er, og er rolig og avslappet. Jeg tar det med ro og tar fighten på fredag, sa 29-åringen fra Höllviken utenfor Malmö.