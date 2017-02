Brækhus i ordkrig på pressekonferanse

ANNONSE

OSLO (Nettavisen): Timer før pressekonferansen med Cecilia Brækhus og Klara Svensson i Oslo onsdag, sendte Team Sauerland ut en pressemelding.

Sauerland er Brækhus' tidligere promotorer, men står nå bak svenske Klara Svensson i fredagens møte med Brækhus i Oslo Spektrum.

Pressemeldingen var sitater fra Brækhus tidligere trener Ulli Wegner. Tyskeren gikk der til frontalangrep på Cecilia Brækhus.

- Jeg kan bare riste på hodet når hun sier at hun endelig har fått en god boksetrener. Hun burde skjemmes. Innerst inne må hun vite hvem hun skal takke for denne karrieren, var Wegner blant annet sitert på.

- Oppfører seg som bitre ekskjærester



Under onsdagens pressekonferanse gikk Ceclia Brækhus imidlertid langt i å antyde at sitatene var fabrikkert av Team Sauerland.

- Først og fremst; Ulli Wegner har aldri sagt det. Han ville aldri sagt noe slik. Så dette er jo Sauerland-brødrene som fremdeles er såre. De oppfører seg som noen bitre ekskjærester, som ikke klarer å ta det innover seg at stjernen deres dro, startet et eget selskap og nå klarer å sette opp større show enn de klarer.

Nisse Sauerland, som satt på en stol blant journalistene, svarte på denne måten:

- Du kan spørre Ulli, det er ikke noe problem. Jeg tror han kommer på fredag, så du kan spørre ham da, sa Sauerland, som flere ganger ropte til Brækhus under pressekonferansen - noe som tydelig irriterte Brækhus.

AMPER: Nisse Sauerland mener Cecilia Brækhus er lite takknemlig for jobben han har gjort for henne.

Kalte Brækhus skitten

Også Svenssons trener Joey Gamache kom med et stikk til Brækhus og hevder den norske bokseren bokser skittent.

- Cecilia har 29 kamper og bare åtte knockouts. I en alder av 35 blir du ikke bedre til å slå. Hun er ikke en «puncher». Da hun møtte Chris Namus, slo hun henne med alt bortsett fra kjøkkenvasken og hun klarte ikke engang å flytte på henne. Ser man på den forrige kampen mot Mathis, så er det klart du får en teknisk knockout når du drar hodet hennes ned, bruker albuer, slår mot lårene. Det er mye skittent som foregår, og jeg skal sørge for at dommeren vet om det, sa Gamache.

Brækhus: -Sjokkert

Da Nettavisen snakket med Cecilia Brækhus rett etter seansen på pressekonferansen var det tydelig at blodet bruste i 35-åringens årer.

- Jeg er helt sjokkert over treneren hennes og Saurland. Jeg hadde ikke forestilt meg at det skulle bli så skittent. Jeg hadde ingen idé, men jeg er jo også hissig. Dere må ikke tro noe annet. Det er noe som fyrer meg opp. Jeg er bokser, og da har man temperament, sier Bræhhus til Nettavisen.

- Og du er klar på at sitatene fra Ulli Wagner ikke er reelle?

- Ja. Han mener ikke noe slikt som dette. Dette er så lavt, og det er fordi de har problemer selv, men å komme her på denne måten ... nei, jeg er sjokkert. Jeg trodde ikke de skulle synke så lavt.

Her dytter Brækhus til Svensson:

- Bare slitsomt

Brækhus tror Sauerland og Gamache forsøker å vippe henne av pinnen fordi Klara Svensson ikke har reell sjanse i fredagens kamp.

- Dette er bare slitomt. Dette er bare støy, og det er på fredag det smeller. Da er det ikke noe Sauerland eller Joey. Da er det meg og Klara oppe i ringen.

- Dette er ikke noe som er planlagt mellom dere for å skape blest rundt kampen?

- Nei, dette er Sauerland som er bitre. Det er ikke noe annet enn det. Det er mye følelser involvert, men jeg visste ikke at de var så bitre.

- De har tjent mye penger på meg

Hun reagerer spesielt på hvordan Nisse Sauerland oppfører seg.

- Han er så bitter. Det siste han sa til meg nå var "hvorfor har du ikke ringt?". Han høres ut som en bitter ekskjæreste. Hvorfor skal jeg ringe han. Dette går to veier. De bygget meg opp, og jeg leverte pay per views. De har tjent masse penger på meg, og jeg har aldri sagt noe stygt om dem.

- Selv om du ser på dette som støy, anerkjenner du businsess-delen med dette? Dette skaper jo mer blest rundt kapen.

- På den måten hjelper jo Sauerland meg, i og med at det er First Lady Promotion som arrangere hele stevnet, sier Brækhus og ler.

Se hele pressekonferansen her:

Nisse Sauerland reagerte på måten Cecilia Brækhus oppførte seg på under pressekonferansen.

- Ceclia har mistet besinnelsen, ganske ille. Jeg husker våre sju år som et godt team. Vi hjalp henne med å få alle titlene og sørget for at hun tjente mye penger. Vi gjorde henne til en superstjerne. Å fornærme oss og si at vi synker lavt er dårlig. Det var også feigt at hun ikke sa det på engelsk, så jeg kunne forstå det, sier Sauerland til Nettavisen.

Sauerland innrømmer at han ble skuffet og sint da Brækhus forlot Team Sauerland.

- Alle ble litt forbannet fordi hun ringte ingen og takket ingen da hun dro. Hun bare dro, og det viser ikke mye klasse, men sånn er det. Det virket ikke som det sto bra til med henne mentalt. Hun angrep meg - for det meste på norsk - og det er litt urettferdig, spesielt med tanke på lojaliteten vi har vist henne.

Han mener dette først og fremst handler om å selge kampen - noen han ikke tror Brækhus forstår.

- Jeg er promotor i ordets rette forstand, og hun bør vite hva det betyr, spesielt siden hun selv er promotor nå, sier Sauerland og himler med øynene.

- Man skal jo selge denne kampen - det er fremdeles billetter igjen å selge. Dette er ikke fotball og man må jobbe for å få til et stort show, men hun blir fornærmet av disse små kommentarene, sier Sauerland.

