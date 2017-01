Brækhus kjøpte ring og bygget eget treningslokale

ANNONSE

- Vi hadde en utfordring, for alle klubbene i Oslo er jo fulle på ettermiddagen når jeg skal sparre. Jeg har fem sparringspartnere som hjelper meg. Det betyr at jeg trenger plass samt ro og fred for å forberede meg til neste kamp, så da bygget vi et treningslokale her på Norges Varemesse, forteller Cecilia Brækhus til NTB.

Nå er hun inne i den mest hektiske sparringsperioden før det svensk-norske VM-møtet i Oslo Spektrum 28. januar. NTB slapp som eneste medium inn på sparringen, der Brækhus får hjelp av de tidligere motstanderne Chris Namus (Uruguay), Ivana Habazin (Kroatia) samt tyskeren Steffan Weiss, svenske Joanna Ekedahl og Marija Stojanovic (Serbia).

Boksingen og treningen er tøff. Det blir ikke gitt ved dørene, og alt blir overvåket av den myndige treneren Johnathon Banks.

Plassen Team Brækhus har fått stilt til disposisjon på Lillestrøm er stort nok til å romme en boksering. Det er dessuten satt inn en liten sofagruppe, for å gjøre det litt koseligere, selv om kosen og hyggen naturlig nok blir tonet noe ned mellom slagvekslingene og slitet.

- Jeg synes det ble veldig bra her. Vi har kjøpt en ring og fått inn det vi trenger. Det er ikke noe luksus, men jeg er veldig fornøyd med det vi har fått til, forteller Brækhus.

40 tonns trailer

- Det viktigste å få på plass var ringen, men jeg vil jo gjerne ha det litt hyggelig også, så derfor har vi prøvd å lage en liten og veldig sparsommelig lounge. Det viktigste er ro og fred og ikke masse mennesker som er nysgjerrige på det vi gjør, sier verdensmesteren.

Hun er ydmyk overfor dem som har hjulpet henne med å få i stand fasilitetene, for det var avgjørende for at treningen kunne bli optimal.

- Det er bare å si takk til dem som har hjulpet oss med å få dette i stand. Det er Kyrre Merg og teamet jeg har rundt meg, bokseforbundet og generalsekretær Erik Nilsen som har hjulpet til med å få alt på plass, Thon Hotel og Norges Varemesse.

-Utstyret kom hit i en 40 tonns trailer, og uten den dugnaden bokseforbundets folk sto for, ville det vært vanskelig å få alt på plass, forteller boksedronningen.

Cecilia Brækhus slår hardere enn før, noe trener Johnathon Banks ( bak t.v.) bevisst har jobbet med før kampen mot Klara Svensson i Oslo Spektrum 28. januar.

Forberedt på alt

-Nå går jeg inn i den siste intense forberedelsesfasen, og alt jeg gjør av trening og sparring kommer til å foregå her, i disse flotte lokalene, forklarer Brækhus.

Hun har lagt opp til å hente litt forskjellige typer sparringspartnere, men alle er boksere som beveger seg mye, slik Klara Svensson gjør i ringen. Det er bra kvalitet på dem. De er også i bra fysisk form med god kondisjon. I tillegg er også et par broilere med på laget, jenter som bare vil gå inn og slåss. Brækhus understreker at hun er forberedt på alt.

- To av sparringspartnerne dine er jenter du nylig har møtt i ringen. Hvorfor har du valgt å satse på dem?

- Det er et helt bevisst valg, for det gir litt ekstra tenning. De kommer også hit og er sultne og vil vise seg fram. De vil gjerne ta i litt ekstra og kanskje også ta litt igjen fra da jeg møtte dem. Det passer meg utmerket, for målet mitt er jo at jeg skal jo bli utfordret så mye som mulig på sparringsøktene, røper "førstedamen".

- Det sies du slår mye hardere enn før. Har du trent målrettet på å utvikle et bedre og hardere slag?

- Johnathon (Banks) står bak treningen når det gjelder slagstyrken min. Vi trener på mye rart og veldig variert. En av de tingene som han prøver å videreutvikle, er at jeg skal slå hardere, sier Cecilia Brækhus til NTB.

Om snaue tre uker, 28. januar, går hun i ringen mot Klara Svensson i Oslo Spektrum.