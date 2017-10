Brækhus-kysset går verden rundt: - Hun bør takke meg!

Aviser over hele verden skriver om klippet der Mikaela Laurén kysser Cecilia Brækus under pressekonferansen opp mot den kommende tittel-kampen.

Her hjemme i Norge skapte stuntet til den svenske bokseren overskrifter i flere av landets største medier, men det er altså ikke bare her i det kalde nord at kysset får oppmerksomhet.

Større aviser som The Sun, Daily Mail, Bild og New York Post er blant dem som skriver om kysset i tillegg til medier fra eksempelvis Brasil, Tyrkia, Hellas, Slovenia, Nederland og Italia.

- Helt sykt!



Svenske Laurén fortalte Nettavisen like etter den aktuelle pressekonferansen at hun kysset Brækhus fordi hun mente hun trengte litt kjærlighet.

- Det stod mellom en rett høyre eller et kyss. Jeg tenkte at hun måtte få litt kjærlighet. Hun har ingen kjæreste, så hun trengte å få litt kjærlighet av meg før lørdagen, sa Laurén til Nettavisen.

Til Expressen forteller den svenske bokseren at hun har fått med seg at klippet har blitt omtalt flere steder rundt om i verden.

- Det er helt sykt. Jeg har fått henvendelser fra gamle svømmekompiser fra Spania. Jeg har fått meldinger om at jeg har vært på tyrkisk TV. Jeg har vært på rumensk TV. Jeg har vært over hele verden på grunn av det der kysset, sier Laurén til den svenske avisen.

- Bør takke meg for kysset



Laurén mener Cecilia Brækhus skal være takknemlig overfor henne på grunn av den økte oppmerksomheten lørdagens oppgjør nå har fått.

- Det er fantastisk, det er utrolig morsomt. Det er bra for boksingen, det er bra for dameidretten, og det er spesielt bra for Cecilia. Hun får kanskje litt oppmerksomhet nå og får kanskje solgt litt billetter. Det er hun som er promotor, så hun skal takke meg for det kysset, forteller Laurén.

Brækhus og Laurén møtes altså førstkommende lørdag i Oslofjord Convention Center ved Stokke. Foreløpig har billettsalget til stevnet vært skuffende. Hallen tar nærmere 6000 mennesker, men foreløpig skal det kun ha vært solgt nærmere 2000 billetter.

Trolig hjelper det ikke for interessen at halvparten av kampene som er satt opp nå risikerer å bli avlyst på grunn av forfall.

