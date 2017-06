Brækhus og Melhus valgte samme dato

ANNONSE

ULLEVAAL (Nettavisen): Den norske verdensmesteren bekreftet onsdag kveld at hun igjen er klar for tittelkamp på norsk jord 21. oktober i Stokke i Vestfold.

Samme dato arrangeres det imidlertid et annet stort boksestevne bare seks mil unna i Skien.

Proffbokser Kevin Melhus annonserte nemlig etter sin kamp på Koengen i Bergen forrige uke at han bryter med Brækhus' selskap First Lady Promotion og arrangerer boksestevne på hjemmebane i Skien 21. oktober i regi av sitt eget promotionselskap.

NPBF reagerer: - Desperat handling



Norges Profesjonelle Bokseforbund skal sanksjonere og bistå i forbindelse med det kommende stevnet i Skien.

NPBF-president Gravråk synes det er rart at Brækhus har valgt å bokse på samme dag like ved Skien.

- Hun planlegger faktisk et stevne i nabobyen på samme dato, sier Gravråk til Nettavisen.

- Det virker som en litt desperat handling. Det hele virker litt merkelig. Hun må ha en begrunnelse for det, mener Gravråk.

- Dere tror ikke at det er tilfeldig?

- Hun kjenner til at det skal være et stevne samme dag i nabobyen. Det er ingen hemmelighet og det er hun fullt ut kjent med, forteller NPBF-presidenten

REAGERER: Presidenten Leidulf Gravråk i Norges Profesjonelle bokseforbund (NPBF).

Han forteller at han ikke vet hvorfor First Lady Promotion har valgt samme dato som Melhus.

- Hvordan er forholdet deres til First Lady Promotion?

- Vi var med i prosessene med Antidoping Norge og med myndighetene. Da jobbet vi sammen frem til de fikk godkjenningen (til å bokse i Norge). Da fikk vi beskjed om at de kom til å kontakte oss hvis de hadde bruk for oss og at vi var amatører på et vis, sier Gravråk.

Andreassen: - Visste om det i fire måneder

Cecilia Brækhus slår imidlertid tilbake når hun får høre Gravråks ord.

- Dette har ikke akkurat skjedd over natten. Det skjønner sikkert de fleste. Denne datoen ble presentert for meg for en måned siden. Hvis alt gikk bra, skulle vi gå for den datoen. Jeg vet ingenting om hva de (Melhus og NPBF) har planlagt. De må du nesten ta med Morten (Andreassen, daglig leder i First Lady Promotion).

- Gravråk mener dette virker som en desperat handling. Hva tenker du om det?

- Jeg føler jeg blir trukket inn i noe som jeg ikke fortjener å bli trukket inn i nå, sier Brækhus og henviser til Morten Andreassen.

FORNØYD: Cecilia Brækhus mener hun kan tjene på samarbeidene som er opprettet for å få til en kamp mellom Floyd Mayweather og Conor McGregor.

Daglig leder i First Lady Promotion Morten Andreassen avviser at de bevisst har lagt sitt stevne på samme dato som Melhus - han mener det er snarere tvert imot.

- Det jeg vil si om det, er at Kevin Melhus har vært en del av vår indre kjerne. Disse planene har hele vårt team vært kjent med i fire måneder. Det at Kevin har valgt å holde sitt stevne på samme dato som oss, for det er sånn vi ser på det, det håper vi de har vurdert. Dette er også to forskjellige ting. Vi arrangerer et verdensmesterskap i boksing, mens dette er et lokalt stevne, som har alle forutsetninger for å lykkes. Jeg ønsker de alt vel med det.

SLÅR TILBAKE: Morten Andreassen (t.h.) avviser at First Lady Promotions la neste Brækhus-stevne på samme dato som Kevin Mehus arrangerer stevne i Skien, med viten og vilje.

Ubekymret Melhus

Melhus som skal gå hovedkampen i Skien, og som arrangerer stevnet, er imidlertid ikke bekymret for at Brækhus skal stikke av med alle tilskuerne.

Cruiservekt-bokseren var ikke kjent med at Brækhus skal bokse på samme dato da Nettavisen tok kontakt onsdag kveld, men sier at han fortsatt har tro på fulle hus i Skien.

- Jeg er ikke bekymret for at de setter det på samme dato, jeg er mer bekymret for at det er færre som kommer og ser deres kamp, sier Melhus til Nettavisen.

KLAR FOR KAMP: Kevin Melhus er klar for kamp i Skien.

Det er lagt ut 4500 billetter til salgs for arrangementet i Skien og Melhus sier han er klar til å gi tilskuerne valuta for pengene.

- Det er veldig gode sjanser for at vi får solgt ut det. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra nærmiljøet i Grenland. Vi har med oss de sterkeste aktørene i næringslivet her. De synes dette er veldig gøy. Det blir spennende, forklarer den norske proffbokseren.

Planen er at de skal arrangere seks proffkamper på stevnet.

- Matchingen kommer til å være noe helt annet enn det jeg har møtt i de to siste kampene. Det kommer til å bli god kvalitet på matchingen gjennom alle disse proffkampene, forteller Melhus som enkelt har gått seirende ut av sine to første kamper som proff.

- Vi gleder oss til å vise Bokse-Norge hva vi klarer å få til, legger Melhus til.