Brækhus om gigantkampen: - Gode nyheter for meg

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Onsdag kveld ble det kjent at møtet mellom verdens mest profilerte bokser Floyd Mayweather og UFC-stjernen Conor McGregor er spikret.

Kampsportgigantene møtes i bokseringen i Las Vegas 26. august, og til tross for at McGregor aldri har gått en proffkamp i boksing, er det enorm interesse rundt kampen.

Kampen vil finne sted i super weltervekt (70 kg) og ifølge UFC-president Dana White vil McGregor innkassere 100 millioner dollar på kampen.

Brækhus: - Åpner dører

Cecilia Brækhus, som onsdag annonserte at hun går sin neste kamp i Stokke 21. oktober, mener hun personlig kan tjene på et møte mellom de to gigantene.

- Jeg ble kjempehappy. Jeg ble så glad fordi for meg personlig er dette en kjempeflott nyhet, sier Brækhus til Nettavisen på en pressekonferanse i Oslo fredag.

FORNØYD: Cecilia Brækhus mener hun kan tjene på samarbeidene som er opprettet for å få til en kamp mellom Floyd Mayweather og Conor McGregor.

Hun forklarer hvorfor:

- Nå har UFC-president Dana White gitt en tillatelse for en av sine fightere til å gå en boksekamp - noe som også gjør veien lettere for andre. Han har ikke smelt døren i ansiktet på oss tidligere, men dette kan virkelig åpne dører, sier Brækhus.

Fra Stokke til Las Vegas?

Hun mener at samarbeidet som er opprettet for å få til en kamp mellom Mayweather og McGregor kan bety en TV-kamp i USA mot enten Layla McCarter eller UFC-stjernen Cris Cyborg.

- Det er Showtime som arrangerer dette stevnet, og det er også Showtime som vi snakker med om å vise en kamp i USA. Den som er mest aktuell som motstander der, er Layla McCarter, som er under kontrakt med Mayweather Promotions. Hvis dette blir en knallsuksess, vil Showtime være kjempesulten på mer. Alt i alt er det positivt for boksingen, og spesielt for mine sjanser til å gå en kamp i Las Vegas senere.

Brækhus legger ikke skjul på at hun gleder seg til å se møtet mellom de to kampsportgigantene.

- Akkurat som alle andre, gleder jeg meg til kampen, og jeg håper den ikke blir et antiklimaks. Jeg tror Mayweather kommer til å utbokse McGregor, mens i buret hadde McGregor selvsagt hatt en fordel. McGregor er fysisk ekstrem, men jeg tror Mayweather skal ta dette.

Før en eventuell kamp i USA, blir det imidlertid en stopp innom Stokke i Vestfold for Cecilia Brækhus. Motstander er ennå ikke kjent.

- Vi kommer fortsatt til å dra til USA, og det er noe jeg føler tiden er inne for. Men jeg gleder meg enormt til å bokse én kamp til i Norge, sa Brækhus under pressekonferansen torsdag.

- Dere må huske på at jeg var ute i åtte år, så det er fantastisk for meg å bokse her hjemme. De tre siste kampene har vært helt magiske, la hun til.