Brækhus om USA-drømmen: - Det har løsnet i det siste

ANNONSE

BERGEN (Nettavisen): Da Cecilia Brækhus ble intervjuet i ringen etter seieren mot Erica Farias i Bergen søndag, var hun klar på at drømmen om en kamp i Las Vegas lever.

- Kanskje vi burde reise til Amerika, så får vi alle bergenserne med til Las Vegas. Vi reiser til Las Vegas! sa Brækhus til enorm jubel fra de 7500 fremmøtte bergenserne på Koengen.

- De vil ha belter - jeg har fem

Da Nettavisen snakket med Brækhus etter kampen, kunne det virke som drømmen om Las Vegas er nærmere å bli realisert enn tidligere.

- En kamp i USA er noe som har vært veldig inspirerende. I løpet av karrieren min ønsker jeg en eller to kamper i Vegas før jeg legger fra meg hanskene. Det er et stort marked og vanskelig å få hull på, men vi har noen fantastiske samarbeidspartnere i K2 Promotions. De holder på med å få stukket hull på den, sier Brækhus til Nettavisen.

Hun er også klar på at hun er i ferd med å bli mer attraktiv blant TV-selskaper på andre siden at Atlanteren.

- Proffboksing der borte er annerledes. Det finnes både arenaer og gode motstandere der borte, men så lenge TV ikke er interessert spiller det ingen rolle. Nå har de også fattet interesse for meg, så det var mye som sto på spill her. De vil ha belter, og jeg har fem.

Brækhus var heller ikke avvisende til en omkamp mot fredagens motstander, Farias.

- Det har løsnet

UFCs Cris Cyborg og olympisk boksemester Claressa Shields står trolig høyt på ønskelisten, men Brækhus ville ikke gå inn på hvem hun har i kikkerten.

- Det er noen interessante navn der borte. Det er noen sterke navn, og det er en lang prosess å forhandle kamper borte i statene, men det har løsnet nå den siste tiden.

Før det blir aktuelt med en ny kamp, skal imidlertid 35-åringen unne seg en god pause etter en lang oppkjøring.

- Nå skal jeg ha en lang ferie. Det er ikke så lenge siden forrige kamp, og nå har det gått i ett. Jeg skal ha en god pause, men jeg ser for meg at jeg skal i ringen igjen i år.

- Kvinneboksing tok plutselig av

Trener Johnathon Banks føler seg også trygg på at Brækhus er klar for å gå inn på det amerikanske markedet.

- Det er mye konkurranse der (i Las Vegas). For to år siden tok kvinneboksing plutselig veldig av. Når folk hører at det bare er én ubestridt mester, så kommer de til å si «jeg vil møte henne». Hun har mye konkurranse, og det er mange som kommer til å ville møte henne, men det er bare bra. Hun er motivert for utfordringen.

Daglig leder i First Lady Promotions, Morten Andreassen, sier følgende til Nettavisen om de videre planene for Cecilia Brækhus:

- Nå konsentrerer vi oss og koser oss over den seieren vi akkurat har hatt. Så får vi sove godt og så begynner planene videre fra i morgen av.

- Norge er et stort land. Det er masse spennende steder å bokse i Norge. Det vi opplevde på Koengen i kveld viste absolutt at nordmenn er sultne på mer boksing. I USA tar det, som Cecilia sa, tid å forhandle de amerikanske kontraktene. Hva som blir det neste er jeg veldig usikker på akkurat nå, men at det blir snart og at det blir mer boksing er vi helt sikre på, sier Andreassen.