Brækhus smigres av Solskjær-inspirasjon

BERGEN (Nettavisen): For Cecilia Brækhus var det viktigere enn noen gang å komme raskt tilbake i ringen etter en godt under middels kamp mot Klara Svensson tidligere i år.

Brækhus vant kampen, men slet tungt med sykdom og vektkutt i forkant og leverte ikke opp mot sitt beste. Etterpå var hun tydelig fokusert på å se framover og ikke henge seg opp i hva som gikk galt mot Svensson.

Solskjær inspirert av Brækhus



Boksestjernens innstilling og evne til omstilling har inspirert Molde-trener Ole Gunnar Solskjær, som nylig uttalte følgende til Romsdals Budstikke:

- Jeg leste et sitat av Cecilia Brækhus, som var ganske passende akkurat nå. Etter en boksekamp, er før en ny boksekamp. Det er det samme for oss. Etter en fotballkamp, er tida før en ny fotballkamp.

Cecilia Brækhus synes det er smigrende at en av Norges største fotballperonsligheter finner inspirasjon i sitatene hennes.

- Det er et sitat som vi har brukt en del i boksing. Med en gang kampen er ferdig, hva du gjør derfra, med tanke på restitusjon, oppkjøring, grunntrening ... Alt det vil påvirke den neste kampen din, så det er et sitat som jeg har i hodet hele tiden, sier Brækhus til Nettavisen.

- Det har hjulpet meg og hvis det kan hjelpe ham og hans spillere, er det helt fantastisk. Hvis du får inn den mentaliteten, kommer du langt, sier Brækhus.

INSPIRERT: Ole Gunnar Solskjær hentet inspirasjon fra Cecilia Brækhus' sitat.

- Nå er det i ringen det smeller

35-åringen er veldig glad for at hun kan fokusere på det sportslige inn mot fredagens kamp mot Erica Farias. Før møtet med Klara Svensson i februar, var det i overkant mye støy for Brækhus' smak.

- Farias er en veldig proff bokser på absolutt alt. Da er det ikke så mye vits i å snakke og lage bråk. Det er oppe i ringen det skjer denne gangen her.

- Misliker du når det blir litt ufint i oppkjøringen, som mot Svensson?

- Jeg liker best når det er i ringen det smeller. Det synes jeg er morsomst. Denne gangen er det ikke på pressekonferansen det smeller – det er i ringen.

Etter sin første kamp i Bergen, drømmer Brækhus fremdeles om en kamp på et stort stevne i USA.

- Absolutt, men da er resultatet her enda viktigere. De er jo interessert i en verdensmester og beltene. Vi ser mot USA neste gang, men nå er det først denne kampen som må vinnes.

I sedvanlig stil snakker Brækhus opp sin motstander før fredagens kamp på Koengen i Bergen.

- Hun er en verdensmester, og jeg tror de fleste ser på henne som en ubeseiret verdensmester. Vi så hva hun gjorde i kampen mot Klara Svensson. Hun bryr seg ikke om hun bokser på bortebane i det hele tatt. Hun er fryktløs i ringen, har ett gir, og det er fremover. Fysisk sterk, godt trent og ikke minst en god bokser. Hun har et veldig proft team rundt seg, som dere ser her.

Cecilia Brækhus er storfavoritt før møtet med den argentiske bokseren. Torsdag veide Brækhus inn på 66,5 kilo. Motstander Farias veide inn på 65,3 kilo.