Carlsen tabbet seg ut mot Korobov

Magnus Carlsen åpnet siste dag av VM i hurtigsjakk med å tape mot ukraineren Anton Korobov. Nordmannen har kun sju poeng etter 11 av 15 partier.

Verdenseneren lå som nummer ni før siste dag av VM i hurtigsjakk. Han startet onsdagen med hvite brikker mot Anton Korobov, som lå som nummer seks.

Carlsen fikk raskt et overtak med flere bønder, men så gjorde han et dårlig trekk slik at det var Korobov som sto til soleklar seier.

Den norske 26-åringen havnet i akutt tidsnød, og ga til slutt opp.

- Jeg vinner en bonde for ingenting og tror at jeg kan slå ham sjakkmatt, men så overser jeg et trekk. Det er et helt horribelt, sa Carlsen til NRK etter tapet.

Det gjenstår fire partier før verdensmesteren i hurtigsjakk blir kronet.

- Nå blir det veldig, veldig vanskelig for Magnus å vinne, sa ekspert Torstein Bae i NRK-studioet.

Magnus Carlsen er regjerende verdensmester i hurtigsjakk.

Vassilij Ivantsjuk fra Ukraina ledet etter dag to med åtte poeng etter ti partier.

Ved siden av Carlsen er også Simen Agdestein, Aryan Tari og Johan-Sebastian Christiansen med i Doha. Tari og Agdestein hadde 4,5 poeng etter dag to, mens Christiansen hadde 3,5 poeng.

