Celine Haga klager på dommeravgjørelse

ANNONSE

I en fartsfylt kamp i den kvinnelige MMA-organisasjonen Invicta ble norske Celine Haga utsatt for en merkelig dommeravgjørelse natt til søndag.

I sluttsekundene var Haga i ferd med å avgjøre kampen med et submission-grep på motstander Amy Montenegro.

Les også: Khabib møter Ferguson

Montenegro ville imidlertid ikke klappe ut, og holdt ut i håp om at tiden skulle gå ut. Det gjorde den, men da lå den amerikanske jenta bevisstløs på bakken, før hun sekunder senere våknet.

I stedet for å kåre Haga til vinner av kampen, gikk det i stedet til dommeravgjørelse, og Haga tapte på poeng.

Varsler klage

Overfor Nettavisen gjør Haga det klart at hun kommer til å klage på dommeravgjørelsen:

- Jeg vet at hun var ute, og jeg skal klage på utfallet, men er ganske «heartbroken» nå, sier Haga til Nettavisen.

WOW!! What an end to Amy Montenegro vs Celine Haga on #InvictaFC21 #UFCFIGHTPASS pic.twitter.com/w0SyP2Ipoz — UFC Fight Pass (@UFCFightPass) January 15, 2017

Fikk seiersbonus

Larvik-jenta forteller videre at Invicta-president Shannon Knapp har betalt ut seiersbonus til henne, til tross for at hun ikke offisielt ble kåret til vinner av kampen.

- Jeg har en god følese på klagen. Til og med Shannon ba meg om å klage på avgjørelsen. Hun ga meg til og med seiersbonus, sier Haga.

Les også: Overgangsvinduet direkte

Den høyt respekterte MMA-dommeren John McCarthy sier til MMAfighting.com at regelen er at dersom en fighter i en submission er bevisstløs når tiden går ut, blir resultatet submission-seier.

Haga bør dermed ha en god sak når hun skal klage på avgjørelsen.

John McCarthy tells me that the rule is: if a fighter in a submission is unconscious at the bell, the result is a submission win. https://t.co/LZsFiNVqsM — Marc Raimondi (@marc_raimondi) January 15, 2017

Agreed. Also it appeared Montenegro was out before the fight was actually over. https://t.co/fr3ukiJy8V — Ariel Helwani (@arielhelwani) January 15, 2017

Really upset about the call made for @celineHaga on @InvictaFights hopefully they revisit that decision — Michelle Waterson (@karatehottiemma) January 15, 2017

Haga let go of the choke immediately at the bell. Amy was unconscious. That should be a submission victory, IMO. #InvictaFC21 — Matthew Wells - MMA (@MrMWellsArt) January 15, 2017

And in the replay you can see Montenegro went out before the bell rang. Haga won by TKO. Going to the judges is inept. #InvictaFC21 — Josh Barnett (@JoshLBarnett) January 15, 2017