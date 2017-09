Cris Cyborg har fått bokselisens i California

Én av Brækhus drømmemotstandere, Cris Cyborg, er på utgående UFC-kontrakt og har fått bokselisens.

Selv om Mikaela Laurén er Cecilia Brækhus' neste motstander i Stokke, er det liten tvil om at drømmen om en kamp i USA fremdeles lever for den norske boksestjernen.

Torsdag morgen melder den anerkjente MMA-journalisten Ariel Helwani at én av Brækhus' ønskemotstandere, UFCs Cris Cyborg, har fått innvilget bokselisens i California.

MMA-stjernen har lenge ytret et ønske om å gå en boksekamp og har blant annet nevnt Brækhus' navn i sosiale medier. Cyborgs kontrakt med UFC går ut i oktober, men MMA-organisasjonen håper ifølge Helwani å reforhandle og få til en kamp mellom Cyborg og Holly Holm i UFC-buret.

Brækhus: - En veldig sterk kandidat

Brækhus legger ikke skjul på at 32-åringen fra Curitiba i Brasil er en motstander hun gjerne kunne tenke seg å møte

- Hun er en veldig sterk kandidat, sier Brækhus til Nettavisen torsdag morgen.

På onsdagens pressetreff sa Brækhus følgende til Nettavisen om at kommende kamp i Stokke kan være hennes siste på norsk jord:

- Nå får vi først se hvordan det går i denne kampen, så krysser vi fingerene for at jeg holder meg skadefri. Etter det må jeg ta en runde med meg selv. Nå er det ikke lenger bare meg selv. Nå er det flere unge boksere, som jeg også er ansvarlig for. De trenger også plattform å bokse på. Men jeg vil selvfølgelig ha kampen min i statene, så her er det mange hensyn å ta. Det er mye som går i hodet mitt, så jeg må ha en ferie, så må jeg bare finne ut hva jeg gjør videre.

- Er det mulig at vi får se et stevne under First Lady Promotion i Norge, uten at du deltar, hvis du skal gå en kamp eller to i USA etter dette?

- Det hadde vært en drøm. Det hadde vært fantastisk, men da må vi selvølgelig ha en god plan for det. Igjen, dette kan jeg ikke tenke på nå. Jeg skal ha en kamp nå, så skal jeg ha en lang ferie etter det for å rydde i hodet litt og stake ut veien videre.

- Jeg kan ikke bare gjøre som jeg vil lenger. Jeg har mange hensyn å ta, så jeg kan ikke bare dure framover og gjøre som jeg vil. Jeg har mennesker som jeg må ivareta og ta hensyn til deres ønsker. Det er noe jeg kommer til å gjøre framover.

- Er det noen framgang med planene om en kamp i USA, eller er det lagt på is mens dere har jobbet med å lande denne kampen?

- Det ruller og går hele tiden. Vi jobber alltid paralelt, det gjør vi alltid. Det står aldri stille i First Lady Promotion. Det ruller og går hele tiden, smiler Brækhus lurt.

Dopingdømt

UFC-kontrakter går vanligvis på antall kamper, men Cyborg har i flere intervjuer nevnt at hennes utgår i oktober, uavhengig av hvor mange kamper hun går.

Hun sikret seg tittelen i UFCs fjærvektklasse da hun knocket ut Tonya Evinger på teknisk knockout i sommer.

Hun regnes som en kontroversiell figur i kampsportmiljøet og ble i 2012 utestengt i ett år etter å ha testet positivt for anabole steroider. Også i 2016 havnet hun i USADA-trøbbel, men ble senere frikjent.