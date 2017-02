Germaine de Randamie sikret seg tittelen i kvinnenes fjærvektklasse i UFC med en kontroversiell poengseier mot Holly Holm. I slutten av to runder langet nederlenderen ut mot Holm etter at pausesignalet hadde gått. UFC-president Dana White med flere mener hun burde vært fratatt ett poeng og at kampen dermed skulle endt uavgjort.