Eggan debuterte med seier

Anders Eggan vant sin første proffkamp da han varmet opp for Cecilia Brækhus og Mikaela Laurén lørdag.

STOKKE (Nettavisen): Anders Eggan hadde ingen problemer med å beseire engelskmannen Lewis van Poetsch i sin proffdebut i Oslo Convention Center lørdag.

Dommerne ga Eggan en klar poengseier etter at trønderen hadde kontrollert samtlige fire runder i Stokke.

- Fantastisk! Jeg setter utrolig stor pris på alle som kommer fra Trondheim og alle andre. Tusen takk for en fantastisk opplevelse, sa Eggan da han ble intervjuet rett etter kampen.

- Han var en tøffing

Eggan fortalte videre at han hadde som mål å vise fram estetisk vakker bokseteknikk lørdag kveld.

- Jeg hadde det veldig bra. Jeg følte meg lett på foten og fikk vist fram teknikken min. Det var det som var målet i dag; å vise fram teknikken min og at boksing kan være nydelig å se på.

KONTROLLERTE: Anders Eggan i aksjon mot Lewis van Poetsch.

Trønderen passet også på å takke motstanderen som steppet inn på tre dagers varsel.

- Han var en skikkelig tøffing. Jeg setter pris på at han kom, så jeg fikk muligheten ti å gå denne kampen her.

Eggan skulle i utgangspunktet møte Ismael Peregrina Rodriguez, men spanjolen trakk seg få dager før kampen.

Dominerte

Van Poetsch ble hentet inn på kort varsel og kunne skilte med stor erfaring med sine 60 proffkamper - problemet er bare at han hadde tapt 53 av dem.

Eggan tok kontroll på kampen fra start og kontrollerte den første runden med jabben sin, uten at motstanderen hadde mye å svare med.

Også i andre runde fortsatte trønderen å dominere sin engelske motstander og kontrollere midten av ringen.

I den tredje runden begynte Eggan å kjøre flere kombinasjoner og ga van Poetsch ytterligere problemer.

Selv om det ble et klart tap, viste van Poetsch til tider at han ikke hadde tatt turen til Norge bare for å få juling, uten at han klarte å by Eggan på de helt store problemene.

