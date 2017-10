Eggan får kamp i Stokke likevel

Englske Lewis Van Poetsch ble hentet inn på kort varsel.

Tirsdag ble det kjent at fire av de norske bokserne som skal bokse på Oslofjord Fight Night mangler motstander.

Cecilia Brækhus' selskap First Lady Promotion begynte onsdag på et siste forsøk på å redde stevnet ved å hente inn nye motstandere.

Torsdag morgen ble det klart at de hadde lyktes med å få på plass en ny motstander for Anders Eggan. Det bekrefter trønderen overfor Nettavisen.

Proffdebutanten møter engelske Lewis Van Poetsch i en av oppvarmingskampene før Cecilia Brækhus' møte med Mikaela Laurén.

Engelskmannen har ifølge Boxrec gått 60 kamper og tapt 53 av dem.

- Jeg er veldig, veldig glad. Det er jo tross alt dette vi har jobbet mot. Så nå er det bare å omstille seg på ny motstander, men vi er uansett veldig klare, sier Eggan til Nettavisen.

Trønderen er takknemlig overfor promotoren, som lyktes med å finne en ny motstander på kort varsel da spanske Ismael Peregrina Rodriguez trakk seg.

- Jeg er veldig takknemlig overfor Brækhus-teamet for arbeidet de har lagt ned for å få denne kabalen til å gå opp.

Disse kampene utgjør Oslofjord Fight Night:

Cecilia Brækhus (NOR) vs. Mikaela Laurén (SVE)

Simen Nysæter (NOR) vs. Sinan Baran (TYS)

Valgerdur Gudsteinsdottir (ISL) vs. Dominika Novotnikova (CZE)

Joanna Ekedal (SVE) vs. Hannah Rankin (SKO)

Anders Eggan (NOR) vs. Lewis Van Poetsch (ENG)

