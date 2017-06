Farias avslørte skadet finger - nå vil hun ha returkamp

ANNONSE

BERGEN (Nettavisen): Brækhus tok nok en fortjent seier da hun forsvarte alle sine VM-titler foran 7500 tilskuere på Koengen fredag kveld, men fikk likevel god kamp fra argentinske Erica Farias.

Etter oppgjøret avslører imidlertid argentineren at hun slet med en skadet finger i kampen mot Brækhus.

- Fingeren er skadet og den påvirket meg, sier Farias til Nettavisen, før hun ber oss ta en nærmere titt på fingeren.

- Klemte fingeren i bildør



Den argentinske bokseren forklarer at hun pådro seg skaden samme dag som hun skulle i ringen mot Brækhus.

- Jeg fikk fingeren i klem i bilen morges. Jeg kunne ha mistet hele fingeren, forteller Farias.

Hun mener at hun ikke fikk brukt styrkene sine til det fulle i fredagens boksekamp.

- Jeg kunne ikke ta høyren min som jeg pleier. Den dere har snakket om, og som er min styrke. Det var litt ubehagelig at jeg ikke kom til som jeg skulle ønske, forklarer Farias.

FINGEREN I KLEM: Erica Farias forteller at hun klemte fingeren i en bildør.

Vil ha returkamp



Hun er riktignok forsiktig med å påpeke at Brækhus vant fredagens kamp fortjent etter det 10 runder lange oppgjøret mellom de to. Likevel mener den argentinske 32-åringen at hun har gjort seg fortjent til en returkamp.

- Jeg sier ikke at fingeren er grunnen til at jeg ikke vant, jeg hadde kanskje tapt uansett, men jeg kunne godt tenke meg å spørre Cecilia om det hadde vært mulig å få en revansje. Jeg mener at vi hadde en veldig god kamp og at jeg fortjener å få en mulighet til, sier Farias.

Argentineren synes de to bokserne ga publikum god underholdning i Bergen.

- Det var en veldig emosjonell og god kamp. Jeg er veldig fornøyd med det arbeidet jeg og teamet mitt har gjort i forkant av kampen, sier Farias.

TØFF KAMP: Cecilia Brækhus vant over argentinske Erica Anabella Farias under fredagens utendørs boksekamp på Koengen i Bergen.

- Eneste som kan slå Brækhus



Nå vil hun gjerne tilbake til Norge for å bokse mot Brækhus igjen ved en senere anledning.

På spørsmål fra Nettavisen om hun tror det finnes noen boksere som kan slå Brækhus, mener Farias at hun er den eneste.

- Jeg tror jeg er den eneste som kan slå henne. Sånn som i dag var jeg aldri redd. Jeg gikk alltid hardt ut og søkte alltid etter henne, forteller argentineren.

Fornøyd Brækhus

Brækhus hadde allerede forlatt pressekonferansen da Farias viste frem sin skadde finger.

Hun fortalte imidlertid til Nettavisen før hun dro at hun lot seg imponere av sin argentinske motstander.

- Vi visste at hun var råtøff. Det er derfor vi denne gangen har hatt en lang oppkjøring. Jeg dro til Spania med hele teamet mitt, og vi har lugget der nede og trøkket i seks uker eller noe sånt, men det er det som skal til når du skal møte en av de beste.

- Hun er kanskje det tøffeste akkurat nå, og jeg vet at hun har vært gjennom akkurat det samme. Å vinne mot en så god bokser er selvfølgelig fantastisk - spesielt på hjemmebane i Bergen. Det er helt ubeskrivelig, sier Brækhus til Nettavisen.

Nå venter en lengre ferie for den norske verdensmesteren.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!