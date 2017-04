Follestad besvimte på direkte-TV etter kvelertak av Meek

ANNONSE

Norges største Mixed Martial Arts-stjerne stilte torsdag kveld opp sammen med tidligere ishockeyspiller Erik Follestad på TV 2s direktesending fra pokerturneringen i Dublin, men det ble langt mer dramatisk for TV-seerne enn man hadde ventet på forhånd.

Follestad fikk problemer på direkten da Meek skulle vise frem noen MMA-grep på ham.

Da Meek skulle demonstrere et kvelertak som kalles «rear naked choke», besvimte den tidligere Vålerenga-spilleren.

- Vent litt, vent litt. Emil, han har det ikke bra nå, uttalte programleder Fin Gnatt da Follestad var på vei til å besvime.

- Kommunikasjonssvikt

Meek slapp raskt grepet da han forstod hva som skjedde, og Follestad kom seg etter hvert til hektene igjen.

Follestad sier til VG at det går fint med ham og kaller det hele for en kommunikasjonssvikt.

- Vi kjørte en konkurranse i studio hvor Meek skulle vise hvilket grep det var. Så holdt han litt for lenge, og jeg «tappet» ikke ut (et klapp som betyr at man gir seg). Jeg var ikke klar over at jeg måtte det, sier Follestad til VG.

TV 2 beklager

Også Meek avdramatiserer det hele.

- Jeg er vant til det der. Det er ikke noe farlig, men det ser litt ekkelt ut. Jeg og Erik kjenner hverandre fra før. Han skulle skjønne at han skulle klappe ut når choken kom, sier Meek til VG.

TV 2 har imidlertid beklaget det hele overfor TV-seerne som ble vitne til den noe dramatiske hendelsen.

Programleder Fin Gnatt var raskt ute med følgende melding på Twitter.

Beklager seansen der @emilvalhalla viste et MMA-grep på @ErikFollestad. Ubehagelig for dere seere. Erik har det heldigvis fint. #2poker — Fin Gnatt (@tv2fin) 6. april 2017

Follestad og Meek så for øvrig ut til fortsatt å være gode venner noen timer senere.

Tok meg en liten skjønnhetsblund på direkten der jeg. Lover å være våken under sending fra Askerhallen i morgen. #2hockey #2poker — Erik Follestad (@ErikFollestad) 6. april 2017