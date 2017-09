Foss tapte på knockout

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Håkon Foss kom til kort mot engelske Jamie Richardson i London lørdag.

Artikkelen oppdateres

Håkon Foss fra Frontline Academy i Oslo gikk på et nytt tap da han møtte engelske Jamie Richardson i London lørdag kveld.

I en meget actionfylt første omgang, lyktes Foss med to store nedtagninger. I avslutningsminuttet jobbet Frontline-fighteren for en submission fra ryggen til engelskmannen, men lyktes ikke.

Richardson var imidlertid farligst stående og landet flere tunge slag mot Foss, som likevel fortsatte å krige på.

I slutten av den andre runden var det imidlertid nok, og dommeren gikk inn og brøt kampen rett før Foss gikk i kanvasen, etter en meget fartsfylt kamp.

Foss står nå med åtte seirer og fem tap i sin MMA-karriere, og UFC-drømmen fikk seg et nytt skutt for baugen. Det er imidlertid liten tvil om at han valgt MMA-fansens hjerter med sin krigerske innstilling.

