Full forvirring rundt Brækhus-stevne

Anders Eggan, Hadi Srour, Ali Srour og Kent Erik Bådstad mangler motstander tre dager før lørdagens boksestevne.

Tre dager før Oslofjord Fight Night i Stokke mangler fire av de norske bokserne, som skulle bokse før Cecilia Brækhus og Mikaela Laurén, motstander.

Anders Eggan, Hadi Srour, Ali Srour og Kent Erik Bådstad fikk denne uken beskjed om at deres motstandere har trukket seg. For øyeblikket er det offisielt kun tre kamper som utgjør Oslofjord Fight Night.

Jobber med erstattere

Onsdag morgen fikk imidlertid de fire norske bokserne beskjed om at det jobbes med å få på plass erstattere og at det fremdeles er håp om at det kan bli kamp. Det bekrefter også First Lady Promotion.

- First Lady Promotion fokuserer på å gjøre en god jobb for alle bokserne våre. Vi forstår at det oppleves skuffende at disse bokserne muligens ikke får bokset, men vi jobber med å finne løsninger, skriver selskapets medierådgiver Geir Håkonsund i en epost til Nettavisen.

Håkonsund oppgir Antidoping Norges strenge regelverk som hovedårsaken til at det har vært vanskelig å finne erstattere på kort varsel.

- Vi har ikke erstattere selv til Cecilia. I denne sporten skal bokserne tilpasses hverandre i vekt høyde og erfaring. Det er ikke bare å erstatte en person med en annen. I tillegg kan det å teste en bokser komme opp mot 100.000 kroner, så det sier seg selv at vi ikke har økonomi til å ha reserver stående stand-by til alle.

SKAL BOKSE: Simen Nysæter (t.h.) har fremdeles motstander på lørdagens stevne.

Oslofjord: - Vi er bare vertskap

Administrerende direktør i Oslofjord Convention Center, Tore Jørgensen, sier onsdag at de ikke kan uttale seg om hvilke kamper som skal gå lørdag.

- Vi er egentlig bare vertskap. Det er First Lady Promotion som har kampene og det er ProUnite som er arrangør. Det akkurat som når vi har hesteshow, fotballkamper eller hva det måtte være, så er det arrangøren som må uttale seg om det, sier Jørgensen til Nettavisen.

Foreløpig annonserer Oslofjord Convention Center at det skal arrangeres åtte proffkamper. Jørgensen forklarer at han foreløpig ikke har fått noen beskjed om at han noen av kampene formelt er kansellert.

- Vi kan ikke ta det bort før det er bekreftet, og jeg har ikke fått noen bekreftelse, forklarer Jørgensen.

Han sier at de må forholde seg til hva ProUnite og First Lady Promotion sier.

- Det er vi nødt til. Vi har bare lagt til rette for at dette skal bli en fantastisk helg hvor folk kan komme å kose seg, sier direktøren.

Nettavisen har ikke lyktes med å få en kommentar fra ProUnite, som er ansvarlig for billettsalget.

Tønsberg-bokseren Hadi Srour gikk hardt ut mot First Lady Promotions da det tirsdag ble kjent at han ikke har motstander. Srour er mer tilbakeholden onsdag ettermiddag.

- Jeg tenker veldig mye, men jeg tror jeg venter med å uttale meg til jeg faktisk vet hva som skjer. Det er mange som ringer og mye som tikker inn nå. Jeg vet faktisk ikke om det blir kamp eller ikke. Jeg får høre at jeg har kamp nå, men har ikke hørt noe offisielt, sier Hadi Srour til Nettavisen.

Eggan: - Trist

Anders Eggan skulle proffdebutere på lørdagens stevne, men drømmen gikk i tusen knas da også han ble oppringt av First Lady Promotions tirsdag.

- Jeg fikk vite i går at kampen var avlyst, men i morges ringte de igjen og sa at det er håp. Nå jobber de som bare det med å finne en ny motstander. Min motstander var den siste som trakk seg av de fire, sier Eggan til Nettavisen.

FORANDRING I PLANENE: Motstanderne til brødrene Hadi og Ali Srour trakk seg. Nå jobbes det må å finne nye motstandere til Tønsberg-bokserne.

- Hva tenker du om at fire kamper henger i en tynn tråd tre dager før selve stevnet?

- Det er utrolig trist. Jeg er sikker på at jeg snakker for alle oss som skal gå sin første proffkamp her når jeg sier at vi har jobbet hardt og brukt mye ressurser på det her. Det er dessverre slikt som skjer. Det er ikke så mye å gjøre med det når det skjer. Jeg setter stor pris på hvor hardt Brækhus og teamet nå jobber for å få til en løsning. Det kommer veldig plutselig på dem også.

- Er det mange kjente som har kjøpt billett for å se deg bokse?

- Jeg kommer fra Trondheim og er så heldig at jeg har fått med meg 60 stykker som kommer nedover for å se på debuten min. Det er en stor grunn til at jeg har veldig lyst til at kampen skal skje. Det er mange som har brukt mye penger for å reise ned hit for å støtte meg. Det har vært mye forberedelser og mange som har brukt mye tid og penger, så jeg håper jeg får muligheten til å gi mitt tilbake.

- Mange er skuffet

Også Raufoss-bokseren Kent Erik Bådstad skulle proffdebutere lørdag. I likhet med med Eggan, fikk Bådstad onsdag beskjed om at det fremdeles er et lite håp. Det forteller trener Erik Dahlén.

- Vi som driver i denne bransjen er jo evige optimister, så vi får fortsatt holde på den, sier Dahlén til Nettavisen.

- Det er mange som er skuffet for at det, sånn det ser ut nå, ikke blir noe av. Det er litt trist og, for vi har jo fått veldig god hjelp av privatpersoner og sponsorer til å få til dette. Det var litt forventninger knyttet til dette, men vi kan ikke gi oss.

Dahlén sier han går ut fra at First Lady Promotions fikk beskjed om at motstanderen hadde trukket seg på tirsdag, i og med at det var da de ble varslet.

I Raufoss var skuffelsen stor og flere hundre, som hadde kjøpt billett for å se hjembygdas boksehåp, kan komme til å miste den muligheten.

- Vi hadde hatt lokalpressen på besøk og rett etter de var ute av døra, så fikk vi beskjed om at vi ikke hadde noen motstander lenger. Vi måtte ringe Oppland Arbeiderblad og gitt den beskjeden, før de trykket feil historie.

Cecilia Brækhus' møte med svenske Mikaela Laurén er hovedattraksjonen på lørdagens stevne i Stokke.

