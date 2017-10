Fury: - Søker ikke om ny bokselisens

Tyson Fury, tidligere verdensmester i tungvektsboksing, skriver på Twitter at han ikke vil søke om ny bokselisens hos Det britiske bokseforbundet (BBBOC).

– Jeg har besluttet å ikke søke om ny lisens, med tanke på måten de har behandlet meg på, sier den 29-årige briten.

Fury har ikke bokset siden han overraskende vant mot Vladimir Klitsjko i november 2015. Triumfen sikret ham verdensmestertittelen hos tre forbund – WBA, WBO og IBF. 29-åringen ga opp VM-beltene sine i fjor. Han erkjente at han hadde tatt kokain, og han slet i tillegg med depresjon.

Fury hadde håp om å vende tilbake til ringen tidligere i år, men planen gikk i vasken. Han har tidligere meddelt at karrieren som bokser er over. I mars 2016 gikk han ut med budskapet om at han ga seg, men senere samme dag fortalte han at det bare var en spøk.

(©NTB)

Mest sett siste uken