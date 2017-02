Hagen sjokkert over uavgjort

ANNONSE

OSLO SPEKTRUM (Nettavisen): Alexander Hagen fikk et overraskende tøft møte med tyske Benjamin Transfeld i Oslo Spektrum fredag kveld.

Kampen mellom lett tungvekterne endte uavgjort etter at dommernes poeng var talt opp.

- Helt absurd

Det skjønte Alexander Hagen lite av.

- Jeg fatter det ikke. Det er helt absurd. Jeg er helt sjokkert. Jeg synes jeg vant den kampen helt klart. Det er ikke meningen å stå her og klage og være en sur grinebiter, men jeg mener bare at jeg vant den kampen helt klart. Jeg er sjokkert, sier Hagen til Nettavisen etter kampslutt.

- Viasats kommentatorer mener du rygger for mye og at det påvirker dommerne. Hva tenker du om det?

- Altså, har du sett på Floyd Mayweather. Hvor mye går han framover? Det har ingenting å si om du går bak eller fram, så lenge du treffer mer. Derfor heter det også effektiv aggresjon. At du går framover har ingenting å si. Jeg treffer mye mer enn ham. Til og med treneren hans sier at jeg vant, men det er tyske dommere her, sier Hagen.

- Tror du likevel det kan ha påvirket dommerne, at han går mer framover?

- Nei, jeg kan ikke skjønne det. Det er jo profesjonelle dommere, så de må vite hvordan de dømmer en kamp.

GJENNOM GUARDEN: Alexander Hagen får inn en treffer på Benamin Transfeld.

Vurderer å klage

Hagen varsler at han nå vil undersøke om han kan få resultatet endret.

- Jeg må sjekke ut det. Jeg gidder ikke gå i ringen og bli behandlet sånn. Det synes jeg er altfor dumt.

Viasats kommentatorer Thomas Hansvoll og Ole Petter Vestereng mente at det var en svært jevn kamp at at uavgjort ikke var noe galt resultat.

- Tyskeren er overraskende bra. Man skal ikke alltid stole på «recorden» til bokserne. Han er mye bedre enn 4-3 skulle tilsi. Det ser ikke bra ut overfor dommerne at Hagen hele tiden rygger, kommenterte Viasats Ole Petter Vestereng på Viasat 4 underveis.