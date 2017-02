Hamlet Nielsen klar for proffdebut i MMA

ANNONSE

Tidligere bryter Marthin Hamlet Nielsen er klar for sin proffdebut i MMA bare et drøyt halvår etter at han begynte å satse på sporten for fullt.

25-åringen møter svenske Zvonimir Kralj på Superior Challenge i april - en organisasjon blant andre Emil Meek tidligere har konkurrert i.

Proff siden jeg var 16

I sin amatørdebut i november tok Hamlet Nielsen en overbevisende seier på teknisk knockout allerede i først runde mot polske Tomasz Ponder.

- Jeg skiftet til MMA for åtte måneder siden men har vært profesjonell utøver siden jeg var 16 år og satset fullt på brytingen. Jeg har konkurrert mye og er veldig trygg i min treningsmetode og fiosofi for å lykkes. For meg er det først når jeg går proff at min karriere begynner, sier Hamlet Nielsen til Nettavisen.

Den tidligere bryteren er ikke redd for at han kaster seg ut i proffsirkuset for tidlig.

- Planen har vært at jeg skulle debutere som proff i 2017 hvis jeg følte progresjonen var bra, og det kan jeg med hånden på hjertet si at den er. Jeg er allerede på et mye høyere nivå enn jeg var i MMA-debuten 19. november. Det er fortsatt 8 uker til kamp og jeg kommer til å ha en kjempe utvikling til da

TRENER HARDT: Marthin Hamlet Nielsen er på plass i Thailand og trener hardt inn mot proffdebuten.

Oppkjøring i Thailand

Hamlet Nielsen har god kontakt med Blackzillians' brytetrener Babak Nejad, som nå har anbefalt et gym i Thailand.

- Jeg valgte å reise til et gym som heter superpro Samui i Thailand fordi jeg trenger å jobbe mye med mitt stående game. Det er dyktige trenere her og de har veldig fokus på meg, Jeg kommer antageligvis til å reise til USA etter kampen. Det er brytetreneren i Blackzilians som har satt meg i kontakt her.

Motstander Kralj har bakgrunn som bokser og er svensk mester i brasiliansk jiu-jitsu.

Kralj har tre proffkamper bak seg og har vunnet én og tapt to. Alle kampene ble avgjort på submission.