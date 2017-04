Hamlet Nielsen vant proffdebuten

ANNONSE

Marthin Hamlet Nielsen gikk sin første profesjonelle MMA-kamp på stevnet Superior Challenge 15 i Stockholm lørdag.

Den svenske motstanderen Zvonimir Kralj viste seg å ikke være noen match for den tidligere bryteren, som vant kampen på knockout i første runde.

- Det føles helt fantastisk. Det har vært mye press, mye media og mye folk som kommer hit og fullsatt hall. Stort press, men kjempedeilig, sier Hamlet til Viaplay etter seieren.

- Jeg har hatt en fantastisk boksetrener nå, og jeg har følt hele tiden at selv om jeg får noen smeller, kan jeg fokusere på å få noen riktige innganger og kaste ut armene selv om jeg er litt rystet.

Se intervju med Marthin Hamlet Nielsen etter kampen her:

Lagkamerat, UFC-fighter og Viaplay-ekspert Emil Weber Meek er imponert.

- Han har alle forutsetninger for å gjøre det helt konge bra. Han kommer bare til å utvikle seg og utvikle seg på Frontline. Det har vært helt sykt å følge utviklingen hans. Den har gått rett i taket siden han startet, sa Meek på Viaplay.

Kampens første to minutter foregikk stående, før Hamlet Nielsen viste sine bryteferdigheter med en suplex, som tok kampen til bakken.

Se knockouten her:

Nordmannen kontrollerte kampen på bakken helt fram til Kralj maktet å komme seg på beina igjen med et minutt igjen av runden. Svensk-kroaten så først ut til å lande et spark som rystet Hamlet Nielsen, men Frontline-fighteren svarte med et slag som sendte motstanderen i bakken.

Da hadde dommeren sett nok, brøt inn, stoppet kampen og erklærte Hamlet Nielsen som vinner på teknisk knockout.

- Det var en litt tidlig stopp i mine øyne. Han er i guard og kobler seg opp, men det var en knallhard treff, kommenterte Meek.

STERK BRYTING: Marthin Hamlet Nielsen kontrollerte mye av kampen på bakken.

Tidligere samme kveld tapte romerikingen Ole Magnor sitt møte Rostem Akman på teknisk knockout helt på slutten av første runde.

Magnor fra Novus Academy tok kampen på en ukes varsel etter at MMA Trondheims Gard Olve Sagen måtte trekke seg fra kampen på grunn av skade.