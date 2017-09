Haye klar for ny «Battle of Britain»

Det kan gå mot et nytt «Battle of Britain» i bokseringen. Tungvektsbokseren David Haye er enig om vilkårene for returkamp etter tapet mot Tony Bellew i mars.

Da de to møttes i mars gikk Bellew seirende ut av duellen, der begge tungvekterne slet med skader underveis i kampen. David Haye fikk problemer med akillesen, mens Tony Bellew brakk hånden. Det endte med at Hays hjørne kastet inn håndkleet i 11. runde.

Nå kan det gå mot et nytt møte mellom de to britiske bokserne, i det som ble kalt «Battle of Britain», skriver BBC.

– Det har tatt måneder med forhandlinger, men nå er vilkårene endelig på plass for Haye – Bellew 2. Vil Bellew sette pennen på papiret?, tvitrer Haye.

Bellew var WBC-verdensmester i cruiservekt før møtet med Haye. Han måtte derfor steppe opp en vektklasse i mars.

Det er ikke klart når, eller hvor, returoppgjøret skal finne sted, men i følge BBC vil kampen gå i O2-arena, søndag 17. desember.



