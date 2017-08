Hermansson går kamp på 2440 meters høyde: - Ikke noe å kødde med

Det er ikke bare en tøff motstander Oslo-fighteren Jack Hermansson må forberede seg på kommende helg.

Etter å ha gjort kort prosess med amerikanske Alex Nicholson i Stockholm i slutten av mai, er Jack Hermansson fra Frontline Academy i Oslo tilbake igjen i UFC-buret kommende helg.

Hermansson avsluttet kampen mot Nicholson på teknisk knockout allerede etter to minutter, og bestemte seg raskt for å hoppe på første mulighet til å gå en ny kamp.

Fightere utmattes av høyden

Denne gangen er det ikke bare motstanderen i motsatt ende av buret, britiske Brad Scott, som blir en utfordring. Kampen finner nemlig sted i Mexico City - 2440 meter over havet.

- Det er veldig spesielt å kjenne på høyden, og man kjenner det med en gang. Det er ikke noe å kødde med, sier Hermansson til Nettavisen.

Han og lagkameratene Håkon Foss, Mohsen Bahari og Kenneth Bergh har oppholdt seg i Mexico i drøyt to uker for å bli vant med den tynne luften.

Se hele kampen mellom Hermansson og Nicholson:

I løpet av de siste årene har byen vært vertskap til flere UFC-stevner og etter hvert blitt svært beryket fordi flere utøvere har fortalt om hvor utmattende det er å gå kamp i høyden.

- Jeg snakket med en av UFC-koordinatorne her borte, og hun fortalte at 12 av fighterne spydde etter sine kamper sist gang det var stevne her, forteller Hermansson.

- Vi har sett fightere som ikke har sett ut som seg selv i disse forholdene. Er det noe som bekymrer deg?

- Egentlig ikke. Jeg føler at det er til min fordel. Jeg liker å pushe kampene, og jeg gleder meg til å kjenne på det. Det er noe helt spesielt, sier Hermansson.

I MEXICO: Jack Hermansson har ladet opp i Mexico de siste to ukene. Nå er han klar for sin fjerde UFC-kamp kommende helg.

Tror motstanderen passer ham

I Brad Scott møter Hermansson en mer rutinert fighter enn sist han var i aksjon. Amerikanske Alex Nicholson var ingen match for Hermansson i Stockholm, men likevel mener han at stilmessig er Scott en motstander som passer ham enda bedre.

- Med stilen han har, tror jeg at jeg kan lese ham. Jeg skal være kjappere og mer effektiv i det meste. Jeg ser for meg at jeg alltid kommer til å ligge over ham poengmessig, så gjelder det å få han frustrert.

- Hvorfor passer stilen hans deg enda bedre enn Nicholson?

- Scott er en sånn som «stalker» mye - følger etter deg. Det kommer ingen plutselige «rusher» i motstening til Nicholson. Klarer man å time en som Nicholson, kan du få ham ut av balanse. Klarer du ikke det, kan du bli tatt. Det er en verre matchup enn Scott, mener Hermansson.

Scott er i tillegg en fighter Hermansson har hatt på radaren i flere år allerede.

- Jeg har fulgt ham i mange år. Jeg så The Ultimate Fighter, der han var med og fikk finale mot Robert Whittaker, som i dag er interim champion. Jeg har sett mange kamper med ham, og han har vært med i gamet lenge. Han er solid og en tøff motstander.

Kampen mot Brad Scott blir Hermanssons fjerde i UFC. Han står med to seirer og ett tap så langt. Scott står med seks UFC-kamper og har vunnet halvparten av dem.