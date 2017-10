Hermansson slått ut i Brasil

UFC-fighteren Jack Hermansson gikk på karrierens første knockout-tap mot Thiago Santos.

Hermansson gikk på det første knockout-tapet i sin karriere da han ble slått ut av Thiago Santos helt i slutten av første runde i Sao Paulo natt til søndag.

I forkant av kampen la Oslo-fighteren ikke skjul på at han ønsket å ta kampen til bakken, der han hadde avsluttet sine to foregående motstandere i første runde.

Det første nedtakningsforsøket kom etter halvannet minutt, men ble effektivt stoppet av brasilianeren, som måtte kjempe med ryggen mot burveggen i halvannet minutt, før han kom seg fri.

Thiago Santos finishes off Jack Hermanssonin round one! That uppercut. That finish. Wow. #UFCSP https://t.co/5wLUpuLo2X