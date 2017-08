Jon Jones dopingtatt igjen

- Han er knust, sier UFC-stjernens manager, Malki Kawa.

UFCs lett tungvektmester Jon Jones, mannen som av mange regnes som tidenes beste fighter, har avlagt positiv dopingprøve.

Det opplyser UFC i en pressemelding natt til onsdag.

Prøven ble tatt i forbindelse med Jones' møte med erkerivalen Daniel Cormier 29. juli i Anaheim. Jones vant kampen på knockout i tredje runde.

Jones, som også tidligere har vært utestengt for dopingbruk, testet denne gangen positivt for turinabol - et anabolt steroid. Tidligere tungvekter Frank Mir ble tidligere i år dømt til to års utestengelse da han testet positivt på det samme stoffet.

- Knust

Jones' manager Malki Kawa sendte ut følgende pressemelding natt til onsdag:

- Ingen av oss har ord akkurat nå. Jon, trenerne hans, ernæringsveilederne og hele campen har jobbet utrettelig de siste 12 månedene for å unngå akkurat dette. Vi skal få prøven testet på nytt for å slå fast gyldigheten eller kilden til forurensingen. Jon er knust av disse nyhetene, og vi gjør alt vi kan som lag for å støtte ham.

Cormier: - Kan ikke tro det

Daniel Cormier, som har gått på to sviende nederlag mot Jon Jones, tok nyheten om den positive testen tungt.

- Det er vanskelig å finne ord som beskriver det jeg føler nå. Jeg er skuffet over å høre disse nyhetene. Det er veldig emosjonelt, sier Cormier til MMAFighting.com.

SKUFFET: Daniel Cormier, som tapte mot Jon Jones 29. juli er svært skuffet over dopingavsløringen.

- Som idrettsutøvere har vi rett til at dette går gjennom en prosess, så jeg vil avstå fra å si så mye mer før jeg vet hva som har skjedd. I mitt hode konkurrerte jeg og tapte 29. juli. Jeg trodde Jon Jones var bedre den dagen. Jeg vet ikke hva jeg skal tro lenger. Jeg kan ikke tro at vi går gjennom dette igjen, sier Cormier.

Også dager før UFC 200 i fjor sommer ble det klart at Jones hadde testet positivt for to forbudte stoffer - klomifen og letrozol.

Kampen ble avlyst, og Anderson Silva kom inn på tre dagers varsel for å møte Cormier. Jones fikk ett års utestengelse.

I trøbbel tidligere

30-åringen har tidligere avlagt positiv prøve for kokain, og blitt arrestert for å ha krasjet inn i en bil og stukket fra åstedet.

Før sommerens møte med Cormier ble kampen solgt inn som Jones' comeback - atleten, som trenes av respekterte Mike Winkeljohn og Greg Jackson, skulle komme tilbake som et bedre menneske.

En snau måned senere ser det igjen ut til at Jones må holde seg borte fra buret - kanskje denne gangen for godt.

Jones er broren til NFL-stjernene Arthur og Chandler Jones.

Sett bort fra diskvalifisering i en kamp han ellers utvilsomt hadde vunnet, har Jones aldri tapt en kamp i sin MMA-karriere.

Han ble tidenes yngste UFC-mester da han beseiret den brasilanske legenden Shogun Rua i 2011. Siden har han nedkjempet storheter som Quinton Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans og Vitor Belfort.

Møtet med svenske Alexander Gustafsson i 2013 regnes av mange som en av tidenes beste kamper i UFC.

