Joshuas manager bekreftet tirsdag at den datoen er en mulighet for en ny kamp mellom de to. Joshua slo den 41 år gamle ukraineren på teknisk knockout foran over 90.000 tilskuere på Wembley 29. april. Den spektakulære kampen ble stoppet i den ellevte runden.

– Den 28. oktober er en mulighet, sier Joshuas manager Eddie Hearn til avisen The Sun, og han nevner også at kampen da vil gå på Millenium stadion i Cardiff.

Det er det plass til 74.500 tilskuere og banen er dessuten under tak.

Også briten Tyson Fury har ymtet frampå at han vil møte Joshua på Wembley i løpet av kort tid, men Klitsjko hadde en kontraktsfestet rett til returkamp.

Joshua innehar VM-titlene i WBA supertungvekt, IBF og IBO tungvekt. Han har gått 19 kamper i sin profesjonelle karriere og alle er vunnet på knockout.

Klitsjko har amerikanske Johnathon Banks som trener. Banks har også ansvaret for Cecilia Brækhus som skal ut i kamp i Bergen i juni.

(©NTB)