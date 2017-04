Joshua vil gjerne gi Klitsjko omkamp

ANNONSE

På et fullsatt Wembley i London kjempet Joshua seg tilbake og vant prestisjeduellen i 11. runde. Dermed forsvarte 27-åringen IBF-tittelen for tredje gang, og han tok samtidig over det ledige WBA-beltet.

Joshua er fortsatt ubeseiret etter 19 kamper som proffbokser. Samtlige har han vunnet på knockout.

– Jeg har ikke noe imot å møte ham (Klitsjko) igjen, hvis det er slik at han ønsker en omkamp. Det er opp til ham. Så lenge Rob (McCracken) mener det er bra for meg, er jeg klar til en ny kamp, sa Joshua under pressekonferansen etter kampen.

Wales?

McCracken er britens trener. Blir det en omkamp mellom de to boksestjernene senere i år, er det trolig at den vil utspille seg på Millennium Stadium i Cardiff. Den walisiske storstuen har tak.

– Dette var en av de beste tungvektskampene jeg har sett. Klitsjko vil kanskje si at han ønsker en omkamp. Om han føler det samme når han har tenkt litt, vet jeg ikke. Vi åpner ikke opp for forhandlinger med noen andre boksere før Klitsjko vet hva han vil, sier Joshuas promotor Eddie Hearn og fortsetter:

– Hvis folk ikke vil se en omkamp, så blir den heller ikke noe av. Hvis det er noe folk vil se, vil det trolig skje. Hvis kampen skal gå i Storbritannia, vil det mest sannsynlig være på Millennium.

Klitsjko i tenkeboksen

Hearn åpner også for å la en omkamp gå et helt annet sted.

– Anthony har ingen innvendinger mot å dra til Tyskland for å bokse, men han er ikke klar igjen før i oktober. Vladimir fikk også et stygt kutt, sier han.

Klitsjko selv nektet lørdag å si noe om framtiden. 41-åringen står med to strake tap.

– Jeg skal ikke bestemme meg for noe som helst ennå. Jeg skal ta meg tid. Det er en klausul om omkamp i kontrakten som jeg kan benytte meg av, men akkurat nå kommer jeg ikke til å offentliggjøre noe, sa den ukrainske bokselegenden.

