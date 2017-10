Kevin Melhus tok sin tredje proffseier på hjemmebane

Vant på poeng mot Dariusz Skop i Skien.

«This is my house» var budskapet fra Kevin Melhus, da han inviterte til boksefest på hjemmebane i en fullsatt Skien fritidspark i Telemark på lørdag.

Polske Dariusz Skop var motstanderen i telemarkingens tredje proffkamp i cruiservekt, og utfordringen var langt større enn i Melhus' to første kamper mot henholdsvis Christian Dulz fra Tyskland og Tobias Alexandersson fra Sverige - der 27-åringen vant på knockout ved begge anledninger.

Mot Skop var likevel Melhus den beste bokseren, og ble kåret til seierherre av en enstemmig jury, alle med sifrene 60-53.

Defensiv motstander

- Jeg har aldri gått seks runder før. De to matchene jeg gikk tidligere ble knockout i andre runde. Jeg valgte å møte en bedre motstander. Jeg skulle gitt dere en bedre fight, men jeg er jævlig glad for seier, for å være helt ærlig, sier Melhus selv etter seieren.

De to første rundene var jevne, med et lite overtak til Melhus. Det var også nordmannen som var desidert mest offensivt i starten av kampen.

- Skop slår veldig lite. Han går mest og beskytter seg, sa TV 2s ekspertkommentator Thomas Hytten.

Det overrasket også Kevin Melhus.

- Han var tøffere enn jeg hadde trodd. Men jeg forventet at han skulle angripe mer, så strategien vår var å flytte oss litt tilbake og kontre, sier seierherren etter seieren.

- Fantastisk boksing

Midtveis i tredje runde gikk Skop i bakken for første og eneste gang i kampen, etter et knallhardt høyreslag fra Melhus.

- Det her er fantastisk boksing av Kevin, utbrøt Thomas Hytten, og nordmannen ga aldri fra seg initiativet i kampen.

Før den sjette og siste runden var det liten tvil om at Melhus ledet på poeng, men nå var skiensgutten tydelig sliten. Det var imidlertid også hans polske motstander, og den siste runden ble unnagjort uten noen stor dramatikk.

- Jeg er fornøyd med resultatet, men enda mer fornøyd med alle dere som har møtt opp i dag og støttet opp om Telemark, sier Kevin Melhus.

