Klemetsen fikk klar beskjed av Banks

BERGEN (Nettavisen): Den norske boksestjernen måtte gjennom ti tøffe runder mot argentinske Erica Farias på Koengen fredag kveld, men kunne til slutt strekke armene i været etter å ha vunnet på poeng.

Selv om dommernes poengfordeling viste at Brækhus vant kampen ganske suverent, fikk 35-åringen på ingen måte noe lett motstand mot Farias.

Argentineren traff den norske profilen med flere gode slag i løpet av kampen, og lot Brækhus jobbe hardt for seieren.

Stort engasjement

Brækhus' trener Johnathon Banks fulgte sin elev fra hjørnet, og den til vanlig sindige amerikaneren virket noe mer stresset fredag enn vi har sett ham i tidligere kamper.

- Hun møtte en farligere motstander denne gangen. Jeg liker ikke rom for feil, sier Banks til Nettavisen.

TRENER: Johnathon Banks.

Den tidligere tungvekteren passet på å komme med instrukser til Brækhus under store deler av kampen, og var alt i alt veldig godt fornøyd med kampen.

- Jeg synes Cecilia gjorde en strålende jobb. Det var et par ting jeg ikke likte. Hun tok et par slag jeg ikke likte, men bortsett fra det så synes jeg at hun viste verden at hun bare får bedre og bedre bokseferdigheter. Mange tenker at siden hun blir eldre og har vært mester såpass lenge, så klarer hun ikke bli bedre, men jeg synes hun viste i kveld at hun klarer det, forklarer Banks.

Klemetsen fikk beskjed

Amerikaneren var imidlertid ikke den eneste som fulgte kampen engasjert fra Brækhus sitt hjørne.

Tidligere proffbokser Ole Klemetsen har blitt en del av teamet til Brækhus og var til tider minst like engasjert som trener Banks ved ringen på Koengen.

Til tider ble engasjementet så stort at trener Banks måtte passe på at de ga like instrukser til Brækhus.

- Jeg hørte at han ropte noe, men da sa jeg «ikke si det der». Da lurte han på hva jeg ville at han skulle si, og da fortalte jeg ham det. Det er viktig at vi er på samme bølgelengde. Vi er et hjørne og vi må være på bølgelengde. Han gjorde akkurat som jeg sa med engang, sier Brækhus-treneren.

TEAM BRÆKHUS: Ole Klemetsen har blitt en del av teamet til Cecilia Brækhus og får skryt av trener Johnathon Banks.

Skryter av Klemetsen



Klemetsen ble hentet inn i Team Breakhus før hennes forrige kamp mot svenske Klara Svensson.

Banks skryter av den tidligere norske boksehelten.

- Jeg elsker å jobbe med Ole. Jeg liker å ha ham med oss fordi han forstår sporten, sier Banks.

Amerikaneren forteller at han husker Klemetsen fra da han var liten.

- Jeg var veldig ung, men jeg husker Ole da han trente i Detroit, forteller treneren.

Klemetsen: - Full kontroll

Selv er Klemetsen glad for å være en del av laget til Brækhus.

- Vi har full kontroll i hjørnet og Banks sa i garderoben etterpå «Fy faen, gutta! Tusen, tusen takk for et godt samarbeid. Dere er de beste gutta jeg kunne hatt rundt meg.» Da vet vi at vi har gjort noe riktig i hvert fall. Han roper jo hva vi skal si; «rop ditt, ropp datt», så vi har full kontroll, sier Klemetsen til Nettavisen.

Han synes det var artig å være en del av folkefesten i Bergen fredag kveld og sier at det kribler i nevene når han hører stemningen.