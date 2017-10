Knockoutseier for Brækhus

Cecilia Brækhus beseiret Mikaela Laurén på teknisk knockout.

STOKKE (Nettavisen): Cecilia Brækhus fikk en tøffere kamp enn sist hun møtte Mikaela Laurén, men endte opp som seierkvinne i møte med svensken i Oslofjord Convention Center lørdag.

I sjette runde sendte Brækhus Laurén i kanvasen med en tung venstre. Kort tid etterpå gikk dommeren inn og stoppet kampen, da Laurén tydelig slet med å holde seg på beina.

- Jeg lovet knockout, og jeg holder det jeg lover, sa Brækhus da hun ble intervjuet i ringen etter kampen.

Lover storkamper

Fram mot kampen har det vært mye støy rundt sviktende billettsalg og avlyste kamper. Brækhus sier hun har stengt alt ute.

- Jeg blåser i alt mas og styr. Folk er jo helt gale. Det er bare det som skjer her som er det eneste som betyr noe. Proffboksing er ikke for alle - sånn er det bare. Alt annet er bare støy. Det viktige er arbeidet du legger ned på gymmet og arbeidet du legger ned hver dag for å bli verdensmester både fysisk og mentalt.

I KANVASEN: Mikaela Laurén gikk i kanvasen i sjette runde.

Brækhus innrømmer at Laurén var tøffere enn hun hadde ventet.

- Hun var tøffere enn jeg trodde. Jeg trodde jeg skulle få henne ned litt tidligere. Hun har en fighterspirit ut av en annen verden.

Nå lover Brækhus store kamper i framtiden.

- Nå kommer de store kampene, og nå blir det baluba framover. Det lover jeg.

Mikaela Laurén takket Brækhus for muligheten til å bokse mot henne igjen.

- Jeg er utrolig skuffet. Jeg er også utrolig takknemlig for at jeg fikk den sjansen her i Norge mot verdens beste bokser som er ubeseiret, sa Laurén etter kampen.

Laurén gikk hardt ut

Laurén gikk hardt ut og så også ut til å bruke mye krefter i åpningsrunden, uten at det resulterte i annet enn at hun løp inn i flere Brækhus-slag.

Selv om Brækhus er overlegen teknisk, kriget Laurén på og gjorde det til en tøff batalje i de to første rundene.

I tredje runde skrudde Brækhus opp tempoet og hadde Laurén i trøbbel i det siste halvminuttet da hun matet på med slag, mens svensken kun forsvarte seg mot Brækhus-bombene.

VENNER LIKEVEL: Cecilia Brækhus og Mikaela Laurén viste hverandre respekt etter kampen i Oslofjord Convention Center.

Brækhus fortsatte å styre kampen i den fjerde runden og landet flere gode kombinasjoner mot sin svenske rival.

I den femte runden måtte Brækhus ta to store høyreslag, men svarte med samme mynt og landet selv en tung høyre, samt flere gode kombinasjoner.

Brækhus rystet Laurén flere ganger i den sjette runden og fikk til slutt knockouten hun var ute etter. Først sendte hun Laurén i kanvasen med en tung venstre. Da kampen ble satt i gang igjen var svensken tydelig sjanglete, og dommeren hadde intet annet valg enn å stoppe kampen.

