Lihaug tapte mot Gorokhov

Tim-Robin Lihaug fikk det tøft i møte med russiske Sergej Gorokhov.

I latviske Arena Riga bokset Tim-Robin Lihaug sin proffkamp nummer 20 lørdag kveld. Det endte med et tap for nordmannen.

I lett tungvektsmøtet med russiske Sergej Gorokhov fikk Sotra-bokseren en real utfordring. Den norske 25-åringen ble truffet av en rekke slag fra russeren, som sikret seg et overtak i flere av de ti rundene.

- Det er litt for rene treffere fra Gorokhov litt for ofte, kommenterte Viasport-kommentator Thomas Hansvoll underveis.

Der russeren klarte å sikre seg overtaket i noen av rundene, slet Lihaug med å gjøre det samme. I stedet ble det en del jevne runder, men ikke spesielt mange som gikk i norsk favør på klart vis.

Hansvoll ble etter hvert klar på at ting så såpass tungt for Lihaug at nordmannen ville trenge en knockout for å sikre seieren mot Gorokhov. Det ble det ikke noe av for Sotra-bokseren, og i stedet var det russeren som vant kampen.

Til slutt bestemte dommerne at Gorokhov vant med poengene 99-97, 97-93, og 100-96.

Lihaug står nå med 16 seire og fire tap så langt i karrieren. Ni av de 16 seirene har kommet på knockout.

Hovedkampen i stevnet er møtet mellom den ubeseirede hjemmefavoritten Mairis Briedis og Mike Perez. Latvieren og cubaneren gjør opp om WBCs cruiservekt-tittel.

