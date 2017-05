MacDonald med overbevisende Bellator-debut

ANNONSE

For et år siden ble det kjent at UFC ikke ville møte Rory MacDonalds kontraktskrav og lot i stedet canadieren signere for MMA-organisasjonens argeste rival, Bellator.

Dette til tross for at MacDonald hadde vært blant UFCs mest dominerende weltervektere de siste seks årene. Tristar-fighteren har blant annet seirer mot dagens UFC-tittelholder Tyron Woodley og Demian Maia.

Overbevisende seier

I sin Bellator-debut i London fredag minnet han alle på nøyaktig hvor god han er, da han beseiret hjemmefavoritten Paul Daley på en overbevisende måte.

27-åringen dominerte fra start og avsluttet med en rear naked choke, som tvang Daley til å klappe ut ett minutt og 45 sekunder ut i andre runde.

- Det har vært to lange år. Jeg har fokusert på alt jeg manglet i alle aspekter ved livet mitt. Jeg måtte være «on point», og i kveld var jeg på mitt beste, sa MacDonald etter kampen.

Se høydepunktene fra alle kampene på hovedkortet:

Daley sjokkerte igjen



Daley, på sin side, var ikke sen med å begynne promoteringen av det som trolig blir hans neste kamp. I sitt intervju etter kampen gikk han etter landsmannen Michael Venom Page.

- Michael Page er en f****. Hvis den f**** vil gå inn i buret med meg neste gang Bellator kommer til London, kan vi gjøre det. F****, meldte Daley.

Page, som står med 12-0 i sin karriere og har levert en rekke med imponerende knockouts, satt ringside i London og var ikke sein med å bite på agnet.

Da Daley skulle gå tilbake til garderoben, gikk han i stedet mot Page og kaos oppsto i arenaen. Daley måtte dras unna av flere vakter, men lyktes med å få MMA-folket interessert i hans neste kamp.

Nottingham-fighteren har vært utestengt fra UFC siden 2010, da han i frustrasjon slo Josh Koscheck etter at kampen var ferdig. Fredag viste han igjen sitt voldsomme temperament etter å ha gått på et frustrerende tap.

Se video av kaoset som oppsto her:

pic.twitter.com/HqAkNKfpIn Paul Daley and MVP getting into it after #Belator179 had finished — Jim Edwards (@MMA_Jim) May 20, 2017

Paul Daley vs. Michael Page just become one of the biggest fights Bellator can put on. The hype and promotion for this would be epic. — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) May 19, 2017

WOWWWWW! MVP and Daley scrapping as Daley leaves the cage! — Jim Edwards (@MMA_Jim) May 19, 2017

Bellator showing the Daley-MVP confrontation after the fight. Daley went to MVP. Yelling, fingers pointed but no pushing between the two. — Ariel Helwani (@arielhelwani) May 20, 2017

Scott Coker says the Bellator could call an audible & hold another London event headlined by Daley vs. MVP this year. Lots of moving parts. — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) May 19, 2017