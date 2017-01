Masvidal imponerte med knockout-seier

ANNONSE

Jorge Masvidal tok et stort steg mot toppen av weltervektklassen i UFC da han beseiret Donald «Cowboy» Cerrone i Denver natt til søndag.

Masvidal viste nok en gang prov på gode bokseferdigheter og sendte Cerrone i kanvasen i slutten av første runde.

32-åringen fulgte opp med flere slag på bakken før dommer Herb Dean hoppet inn og avbrøt kampen et halvt sekund før sluttsignalet for runden gikk.

I stedet for å avslutte kampen der og da, ble imidlertid fighterne sendt tilbake til hvert sitt hjørne - Dean så ut til å ha ombestemt seg.

Dommertabbe

UFC-president Dane White satt som vanlig ringside og tok opp telefonen for å sjekke om dommer Dean faktik brøt inn før sluttsignalet gikk.

- Jeg ringte produksjonsfolka og spurte om det var riktig av Dean og om det var slutten på runden, men det var det ikke. Han stoppet det tidlig, men det var så høylytt i den arenaen at jeg hørte det heller ikke, sa White på pressekonferansen etter stevnet.

Cerrone var tydelig rystet, og Masvidal brukte bare ett minutt på å avgjøre kampen i andre runde.

Really pissed me off that Herb let cowboy take that punishment in the 2nd when he clearly stopped the fight before the bell rang in rnd 1! — Shane Burgos (@HurricaneShaneB) January 29, 2017

What???? That was a rap!!! He's still there though!! — Michael Johnson (@FollowTheMenace) January 29, 2017

The athletic commission in Colorado has to act. Herb Dean can't make those kinds of decisions. — Jonathan Snowden (@JESnowden) January 29, 2017



Også Cerrones hjørnemenn, blant andre den anerkjente treneren Greg Jackson får kritikk for at Cerrone fikk fortsette i andre runde.

Dette skrev Conor McGregors trener John Kavanagh på Twitter:

Theres some experienced people there that should have not let rd2 happen. — Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) January 29, 2017

Shevchenko og Ngannou imponerte

I stevnets hovedkamp gikk Valentina Shevchenko seirende ut av møtet med Juliana Pena etter submission-seier i slutten av andre runde.

Alt ligger dermed til rette for en tittelkamp mellom Amanda Nunes og Valentina Shevchenko i kvinnenes bantamvektklasse.

Også tungvekteren Francis Ngannou gjorde seg bemerket i Denver denne helgen. Ett minutt og 32 sekunder brukte 30-åringen på å knocke ut tidligere mester Andrei Arlovski.

Ngannou seiler nå opp som en ny mulig tittelutfordrer i vektklassen som sårt trenger nytt blod.