Mayweather: - Dette blir McGregors siste kamp

Floyd Mayweather og Conor McGregor møttes ansikt til ansikt på fredagens innveiing i Las Vegas. Mayweather mener dette blir McGregors siste kamp.

LAS VEGAS (Nettavisen): Floyd Mayweather og Conor McGregor klarte begge vektkravet på 70 kilo da de veide inn før den gigantiske boksekampen i Las Vegas fredag.

Vekta viste i overkant av 69 kilo da McGregor, som utvilsomt har publikum på sin side før storkampen, gikk på vekta. Mayweather på sin side veide i underkant av 68 kilo.

Den store forskjellen er at McGregor har kuttet vekt, og vil trolig være nærmere 77 kilo på kampdagen.

- Ser ut som hundemøkk

McGregor, som er UFC-mester i to forskjellige vektklasser, har aldri gått en proff boksekamp i sitt liv, men er sikker på seier lørdag.

- Han ser ut som hundemøkk! Det vet du. Han ser oppblåst ut - full av vann. Han kommer ikke til å følge mitt tempo. Stol på meg. Det er den verste formen jeg har sett ham i, sa McGregor da han ble intervjuet etter innveiingen.

KLAR: Conor McGregor var i storform på fredagens innveiing. Floyd Mayweather, som går sin 50. og siste kamp mener imidlertid at dette også blir McGregors siste kamp.

I forkant av kampen har Mayweather ymtet frampå at McGregor ville slite med å klare vektkravet. Iren har imidlertid alltid vært på rett side av kravet - også denne gangen.

- Jeg er profesjonell - jeg klarer vekta. Det er offer, man må være dedikert og fokusert, men jeg klarer det. Se på meg, jeg er i toppform. Jeg har lagt ned jobben, som alle kan se. Jeg er klar, sa McGregor, som regner med å veie rundt 77 kilo lørdag.

UFC-stjernen er klar på at det er han som kommer til å diktere tempoet i kampen mot Mayweather, som regnes som verdens beste defensive bokser.

- Jeg skal sette ned foten min i midten av den ringen, og kommer ikke til å gå andre steder enn i midten av ringen. Så la oss gå inn der og se hvem som klarer det. Han står der borte og tvinner tomler. Jeg ser en redd mann. Vi får se i morgen, sa McGregor.

Mayweather: - McGregors siste kamp

Til tross for at iren trolig vil veie nærmere 77 kilo lørdag, når han er rehydrert og fullt ernært, er ikke Mayweather bekymret.

- Vekt vinner ikke kamper. Fighting vinner kamper, sa Mayweather.

- Jeg har vært her før og vet hva som skal til i en kamp på denne størrelsen. Vi har begge snakket mye, men i morgen er det fighterne som skal i aksjon.

INTENST: Floyd Mayweather og Conor McGregor på fredagens innveiing i Las Vegas.

Mayweather er klar på at han kommer til å slå ut sin motstander - til tross for at han ikke har vunnet på knockout på seks år.

- Det går ikke tiden ut. Merk mine ord.

- Jeg vil bare takke fansen, jeg tenker ikke så mye på at dette er min siste kamp. Dette blir Conor McGregor siste kamp også, sier Mayweather med klare indikasjoner om at han kommer til å gjøre skade i T-Mobile Arena lørdag kveld.

Merk: Nettavisen har ikke hatt utgifter med reisen til og fra Las Vegas med McGregors privatfly eller inngang til kampen mellom McGregor og Mayweather hvor vi følger Emil Meek. Dette er organisert og betalt av Betsafe. Betsafe har ikke stilt betingelser for Nettavisens dekning, og sakene er utført uten føringer på redaksjonelt innhold.