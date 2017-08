Mayweather er bekymret: - Han er ekstremt skitten

Ordkrigen mellom Conor McGregor og Floyd Mayweather fortsetter for fullt.

Nylig ble det lekket bilder fra treningsøkt med sparring mellom Conor McGregor og Paul Malignaggi. Bilder av en liggende Malignaggi ble lekket av McGregors fotografer. Det falt ikke i god jord hos den tidligere verdensmesteren, som valgte å forlate McGregors treningsleir.

- Jeg kom for å hjelpe, ikke for å bli utnyttet. Nå skal du få komme med hele sannheten, sa Malignaggi om bildene.

Etter hvert endte det med at McGregor-leiren publiserte videoklipp av sparringen som første til at Malignaggi ble sendt i bakken.

Se videoklipp av øyeblikket Malignaggi ble sendt i bakken:

Here is the video everyone wanted to see of Conor vs Paulie Malignaggi former IBF and WBA World Champion @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/GfFP3SKsye — Dana White (@danawhite) 12. august 2017

Disse klippene har også Floy Mayweather fått med seg, og nå reagerer amerikaneren.

- Jeg fikk det med meg. Jeg tenkte det ville bli veldig interessant, men det var veldig mange ulovlige og farlige slag mot bakhodet, sier Mayweather ifølge Daily Mail.

- Mange av slagene var ulovlige, det var mye låsing, og mye wrestling. Det er bare min ærlige mening. Men jeg er rimelig sikker på at dommeren kommer til å være rettferdig for begge sider. Jeg vil at dommeren skal behandle oss likt. Jeg vil bare ha en god kamp, sier han videre.

Mayweather fortsetter med å rose McGregor for å ha med seg en dommer på treningsleiren. Likevel er han ikke overbevist over iren.

- Selv om han hadde med Joe Cortez på treningsleiren, har jeg likevel sett at han vært ekstremt skitten i stilen. Men min jobb er ikke å være bekymret over dommeren. Min jobb er å gå ut der og slåss, og la dommeren gjøre jobben sin, sier Mayweather, som er svært tydelig på at han ikke er bekrymet over dommer Robert Byrds jobb.

Conor McGregor møte Floyd Mayweather i bokseringen i Las Vegas 26. august. Kampen sendes på Viaplay, og koster 499 kr.

The boxing ring is mine. Et innlegg delt av Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) fredag 18. Aug.. 2017 PDT

Celtic Football Club STAND UP!!! This is what die hard support from your fans looks like! What a sight! What a team! Thank you all! Et innlegg delt av Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) torsdag 17. Aug.. 2017 PDT

On the pads with @coachowenroddy! #WorkingHard Et innlegg delt av Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) onsdag 16. Aug.. 2017 PDT

Et innlegg delt av Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) søndag 13. Aug.. 2017 PDT

A Rolls Royce Dawn, for the Rolls Royce Don! @rollsroycecarsna Et innlegg delt av Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) søndag 13. Aug.. 2017 PDT