Mayweathers hevn mot McGregor: - Det er alt du er verdt

42 dager igjen til gigantmøtet i Las Vegas.

Sirkuset som er Mayweather vs McGregor ruller videre. Torsdag hadde de to kampsportgigantene pressetreff i Brooklyn i New York i forbindelse med promoteringsturneen før de skal møtes i bokseringen i Las Vegas 26. august.

Etter tre dager med promotering fra før av, var det noen som trodde at duoen hadde gått tom for ideer for hvordan de skal snakke hverandre ned - og begeistre fansen.

Men den gang ei.

Penger og dresser har vært et gjennomgangstema, og i Brooklyn forsøkte proffbokser Floyd Mayweather å ydmyke UFC-stjernen ved å dusje ham i 1 dollar-sedler.

- Det er jo bare «enere». Hvor er de ordenlige pengene blitt av?? ropte irske Conor McGregor ifølge Daily Mail. Iren, som fyller 29 år fredag, var ikledd en mønstrete og fargesprakende bukse, bare overkropp og pelskåpe mens sedlene regnet over ham.

- Det er fordi det er alt du er verdt, smalt det fra Mayweather foran 19.000 fans.

McGregor, som er kjent for å være rappkjeftet, virket å komme under huden på Mayweather på de to første pressetreffene, men i Brooklyn var bokseren bedre forberedt. Amerikaneren virket å la alle McGregors kommentarer og framstøt prelle av, og var mer opptatt av å ta selfies.

FYRER OPP: Mayweather og McGregor møtes i bokseringen 26. august.

RASMISME-SNAKK: McGregor avviste rasismeanklagene. - Mediene mener at jeg skal være imot «black people» ... Vet de ikke at jeg er «half black»? Fra navlen og ned, uttalte han.

Mayweather la i utgangspunktet opp i 2015, med imponerende 49-0 i kamper. Han holdt verdensmestertitler i fem forskjellige vektklasser. McGregor, som er MMA-fighter, står med 22 seire og tre tap i UFC, og skal altså møte Mayweather til en ren boksekamp.

PROVOSERER: Amerikanske Mayweather ikledde seg det irske flagget foran 19.000 fans i Brooklyn. McGregor i bakgrunnen.

Promoteringsturneen tar nå turen over Atlanteren, til London fredag kveld. Tidligere har de vært innom Los Angeles og Toronto.