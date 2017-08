McGregor: - En mental sperre jeg må finne ut av

Conor McGregor har et problem han må løse før sin neste kamp.

LAS VEGAS (Nettavisen): Conor McGregor måtte gi tapt for Floyd Mayweather da UFC-stjernen gikk sin første boksekamp i Las Vegas natt til søndag.

Iren gjorde det bra i de første rundene, men etter hvert som Mayweather begynte å lese ham og skru opp tempoet, ble det tungt å henge med.

I tiende runde brøt dommer Robert Byrde inn og stoppet kampen da McGregor var tydelig rystet.

- Må finne ut av det

29-åringen har trent hardere enn noen gang, levert testresultater som topper alt han har gjort tidligere, men selv mener han at han møter en slags vegg midtveis i kamper.

- Jeg har lagt ned så mye arbeid for dette. Jeg har jobbet ræva av meg. Det er noe jeg er nødt til å komme meg over. Jeg må finne ut hvorfor jeg får disse «duppene» i midtsjiktet av kampene. Det har skjedd noen ganger nå, og jeg må finne ut av det og jobbe på videre. Jeg tror det er en mental greie jeg må komme over, sier McGregor.

I begge kampene mot Nate Diaz i UFC, hvor McGregor vant en og tapte en, så han ut til å gå tom i henholdsvis andre og tredje runde. Nå lurer han på hvorfor det gjentar seg.

- Jeg skulle gjerne sett slutten av tiende runde i kveld. Jeg har en greie med at jeg blir litt vinglete i midten av kampene - det hadde jeg også i den andre kampen mot Diaz. Hvis du ser på den kampen, kom jeg meg gjennom det i runde tre og kom tilbake i runde fire og fem. Jeg skulle gjerne fått muligheten til å se slutten av tiende runde for å se hvor det tok oss i dag, men Floyd er en helsikes konkurransemann.

Vurderer Diaz-triologi

McGregor innrømmer at han også under sparringen før møtet med Mayweather slet med midtrundene.

- I oppkjøringen var det alltid midtundene som var problemet. Jeg kom til sjette, kunne ikke se mållinja og tenkte "faen, jeg har så mange runder igjen". Da jeg kom til ti og elleve gikk det greit. Derfor skulle jeg ønske dommeren lot kampen gå litt lenger. Likevel må jeg si han gjorde en god jobb – han lot kampen flyte. Vi lever og vi lærer, så McGregor.

- Hva er neste steg nå?

- Jeg har mange muligheter i MMA. Jeg liker en god fight og i kveld var en ordentlig god fight. Derfor ser dere meg sånn jeg er nå. Jeg nøt det. Jeg kan ikke si nøyaktig hva som blir neste steg, men noe blir det. Jeg får alltid en kløe når jeg ikke har en kamp i sikte, sa McGregor, som nevnte en tredje kamp mot Nate Diaz som et mulig alternativ.

Mayweather: - Han sjokkerte meg

Floyd Mayweather la ikke skjul på at McGregor var bedre enn han hadde trodd på forhånd.

- Han sjokkerte meg litt. Jeg ble overrasket over at han var så god. Han var solid. Jeg har vært ute i noen år, og jeg er eldre nå. Jeg sa til dere at jeg ikke er den samme Floyd Mayweather som jeg var for ti år siden. Jeg er ikke den samme jeg var for to år siden engang. Men husk at jeg fremdeles har en helsikes IQ,, sa Mayweather på pressekonferansen etter kampen.

- Når det gjelder slagkraften hans, så er han solid, men jeg har kjent det før. Det var ikke en slik kraft at jeg tenkte at jeg ikke kan gå framover. Hadde det vært der, hadde jeg ikke kommet framover, sa Mayweather.

40-åringen avslørte etter kampen at han ikke hadde sparret i oppladning til kampen, for å spare de skadeplagede hendene sine.

- Jeg ville at hendene mine skulle være 100 prosent under kampen. Hendene mine er skjøre - alle vet det. Jeg ville at hendene mine skulle være solide da jeg kom ut hit. Hadde jeg hatt en skade på dem, ville det ikke vært mulig å slå så hardt, sa Mayweather.

