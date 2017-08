McGregor imponerte mot Mayweather

Fikk inn hele 111 slag på den rutinerte bokseren.

LAS VEGAS/OSLO (Nettavisen): Conor McGregor (29) ble noen nummer for liten i boksekampen mot Floyd Mayweather (40), tidlig søndag morgen, norsk tid. Den 29 år gamle iren måtte gi tapt i den tiende runden av kampen, og tapte på teknisk knockout.

Likevel er det mange som lot seg imponere av MMA-utøver, McGregor. I sin alle første boksekamp, mot selveste Mayweather, fikk nemlig iren inn hele 111 slag. Dette er bare seks slag færre enn hva Canelo Alvarez klarte mot samme mann, og hele 30 slag flere enn det Manny Pacquiao presterte.

McGregor brukte 430 forsøk på å treffe med disse 111 slagene. Det gir en treffprosent på 26%. Også det er bedre enn hva Pacquiao fikk til tilbake i 2015. Den gangen hadde han en treffprosent på 19%.

Mayweather: - Han sjokkerte meg

Også Floyd Mayweather innrømmet på pressekonferansen etter kampen at han lot seg imponere over McGregor.

- Han sjokkerte meg litt. Jeg ble overrasket over at han var så god. Han var solid. Jeg har vært ute i noen år, og jeg er eldre nå. Jeg sa til dere at jeg ikke er den samme Floyd Mayweather som jeg var for ti år siden. Jeg er ikke den samme jeg var for to år siden engang. Men husk at jeg fremdeles har en helsikes IQ, sa Mayweather på pressekonferansen etter kampen.

- Når det gjelder slagkraften hans, så er han solid, men jeg har kjent det før. Det var ikke en slik kraft at jeg tenkte at jeg ikke kan gå framover. Hadde det vært der, hadde jeg ikke kommet framover, sa Mayweather.

40-åringen avslørte etter kampen at han ikke hadde sparret i oppladning til kampen, for å spare de skadeplagede hendene sine.

- Jeg ville at hendene mine skulle være 100 prosent under kampen. Hendene mine er skjøre - alle vet det. Jeg ville at hendene mine skulle være solide da jeg kom ut hit. Hadde jeg hatt en skade på dem, ville det ikke vært mulig å slå så hardt.

McGregor var ingen slagen mann da han dukket opp på pressekonferansen, til tross for at han til tider har blitt latterliggjort i oppkjøringen.

- Jeg nøt det veldig. Det var en ære for meg å komme over til boksing og vise ferdighetene mine. Jeg vet at det var mye mangel på respekt for ferdighetene mine. Jeg er mester i flere vektklasser i fri fighting, så jeg ble litt satt ut av det. Det virket litt som sjalusi, så jeg kom over det, sa en ærlig McGregor etter kampen.

McGregor ville fortsette

Iren innrømmet etter kampen at han tapte for en mye bedre bokser, men virket likevel fornøyd med egen innsats. Det eneste han ergret seg over, var at dommeren ikke lot Mayweather få fullføre.

Ifølge 29-åringen var han helt klar i hodet hele tiden, han var bare sliten. Det ville derfor ikke vært noe problem å få fortsette litt til, mente han etter kampen.

- Han (dommeren) skulle latt meg gått ned. La mannen slå meg ned. Jeg var utmattet. Jeg var klar i hodet, det var bare kroppen som var sliten. Han var mye mer rutinert enn meg, uttalte McGregor.

Hylles på Twitter

Mange tok til Twitter og hyllet McGregor etter kampen. Ord som «fantastisk», «respekt» og «tankevekkende» ble brukt for å beskrive irens prestasjon.

Under kan du se noen av reaksjonene som dukket opp:

Kudos to McGregor - he did an excellent job, ran out of gas. That fight was way better than I ever imagined. Compelling. — Bill Simmons (@BillSimmons) August 27, 2017

McGregor landed 30 more punches on Mayweather than Pacquiao did. 111-81. Just think about that for a second. — Darragh Murphy (@DarrMurphy) August 27, 2017

Kudos to McGregor - he did an excellent job, ran out of gas. That fight was way better than I ever imagined. Compelling. — Bill Simmons (@BillSimmons) August 27, 2017

Respect to McGregor for taking a chance but congrats to Floyd on #50! — Manny Pacquiao (@mannypacquiao) August 27, 2017

All the experts who trashed the (McGregor/ Mayweather fight) should apologize. It was competitive. — George Foreman (@GeorgeForeman) August 27, 2017

Enjoyable fight. Smart win from Mayweather, good effort from McGregor. Funny thing is that it made me want to watch UFC more than boxing! — Daithi De Nogla (@DaithiDeNogla) August 27, 2017