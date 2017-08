McGregor latterliggjøres av boksestjerner

- De har et lukket sinn, sier Conor McGregor om meldingene fra bokseverdenen.

UFC-stjernen Conor McGregor latterliggjøres av en hel bokseverden for oppvarmingsøvelsene og bevegelsene sine under en åpen trening i Las Vegas forrige helg.

Den ubeseirede lettvektsbokseren Terence Crawford startet denne uken «The McGregor challenge», som går ut på å imitere den irske MMA-stjernen.

Tungvektsbokseren David Haye er blant de som har hengt seg på. Briten lastet denne uken opp en video der han imiterer McGregor på sin Instagram-konto.

LATTERLIGGJØRES: Conor McGregor latterliggjøres for stilen sin, men ser selv fram til å vise verden hva ordentlig kampsport er.

- Manglende respekt

McGregor fikk onsdag muligheten til å svare på latterliggjøringen som pågår i bokseverdenen, under en telefonkonferanse med journalister.

- Hør bare på bokseekspertene. Det er som om jeg blir avvist og forkastet - som om jeg ikke er velkommen her. Den manglende respekten for mine ferdigheter er helt klart motiverende. Jeg ser at manges sinn er lukket. De har et så lukket sinn for hvordan ting skal gjøres. De har en satt måte å gjøre ting på og ingenting annet, sa McGregor.

Iren, som spår en tidlig knockout i møtet med ubeseirede Floyd Mayweather, kommer med følgende sammenligning:

- Hadde alles sinn vært lukket på denne måten, hadde vi aldri reist over sjøen og funnet annet land eller reist ut i rommet. Du må ha et åpent sinn og innse at det finnes flere metoder. Det er en tid og en plass for hver eneste bevegelse. Man må vise respekt for andre disipliner og andre stiler.

- Skal lære folk om ekte kampsport

29-åringen er klar på at han ikke er spesielt imponert over det han har sett av de som forsøker å imitere ham.

- Jeg har sett noen videoer, og det er ikke noe jeg tar personlig. Jeg ser stivhet i alle sammen. Det er en bevegelse som ble gjort populær av Rickson Gracie - en av pionerene i MMA. Vi skal utdanne folk mens vi går framover. Det er et maraton - ikke en sprint.

UFC-stjernen har samtidig forståelse for at han blir møtt på måten han blir.

- Jeg kommer inn fra en annen sport, og jeg forstår hvorfor det kommer. Jeg ser bare fram til 26. august når jeg kommer inn og beviser det jeg sier og kan utdanne folk om hva ekte kampsport er.

Uortodoks

Det er ventet at McGregor vil komme ut med en stil, som regnes svært uortodoks i boksing når han møter Floyd Mayweather i ringen.

I siste episode av podcasten Joe Rogan Experience kunne tidligere UFC-fighter Brendan Schaub fortelle at McGregor hadde møtt tidligere sparringpartner Paulie Malignaggi med en stil bokseren knapt hadde sett maken til.

Malignaggi forlot McGregors camp etter at det ble lekket bilder fra sparringen - bilder som ifølge Malignaggi malte et falskt bilde av hva som faktisk skjedde.

Senere slapp UFC-president Dana White et kort klipp av sparringen, der McGregor landet flere harde slag mot den tidligere verdensmesteren.

Conor McGregor og Floyd Mayweather møtes i ringen i Las Vegas 26. august. Kampen kan du se på Viaplay for 499 kroner.

I challenge all boxers to the McGregor Challenge @stevennelsonboxing @redder402 @coach_chet_ Et innlegg delt av Terence Bud Crawford (@tbudcrawford) søndag 13. Aug.. 2017 PDT

#McgregorChallenge 😂 @tbudcrawford Et innlegg delt av "SW⚡FT" Jarrett Hurd (@swift_jarretthurd) søndag 13. Aug.. 2017 PDT

Just having a quick warm up before pads @johnwayneparr your up next homie #Mcgregorchallenge 😂 #legitteammcgregorthough Et innlegg delt av Benny Mahoney (@mahoneybenjamin) mandag 14. Aug.. 2017 PDT

In Germany training hard for the golds at worlds 🥇🥇🇺🇸🇺🇸🥊🥊 #McGregorChallenge #Boxing #Gold #Usa #TeamRojas #GIGATT @tbudcrawford Et innlegg delt av Freudis Rojas (@champion_for_life123) mandag 14. Aug.. 2017 PDT

The secret behind Conor mcgregor training movement....nunchucks attack😄! but seriously, this movement is great for warmup, coordination and mainly to practice your looseness. Et innlegg delt av Shaolin Heibao (@heibaokon) mandag 14. Aug.. 2017 PDT