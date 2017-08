McGregor og Mayweather enige om regelendring

Onsdag bestemmer Nevadas idrettskommisjon om ønsket kan innfris.

Forrige uke ble det kjent at både Floyd Mayweather og Conor McGregor ønsker å redusere størrelsen på boksehanskene før møtet mellom de to 26. august.

Størrelsen på hanskene bestemmes vanligvis av vekten til utøverne, og på 70 kilo, som McGregor og Mayweather skal konkurrere i, brukes vanligvis 10-ounce-hansker.

Både Mayweather og McGregor har imidlertid ytret et ønske om å redusere hanskestørrelsen til 8 oz, og onsdag denne uken skal Nevadas idrettskommisjon ta stilling til forslaget.

Meek: - Det har mye å si

UFC-fighter Emil Meek mener en eventuell endring i hanskestørrelsen vil være en fordel for McGregor, som er vant til å konkurrere i 4-oz-hansker i UFC.

- Jeg tror Mayweather vil ha åtte fordi han vil gi mindre fordel til seg selv, slik at McGregor ikke kan skylde på det i etterkant. For McGregor sin del gjelder det å ha flest mulig fordeler og ha mest mulig likt det han er vant til, sier Meek til Nettavisen.

MEEK FORKLARER: - En ting er hvor hardt du slår, en annen ting er hvor mye du klarer å dekke ansiktet ditt med, sier Emil Meek om en eventuell endring i hanskestørrelse.

- Hvor viktig er dette med størrelsen på hanskene?

- Det har mye å si. En ting er hvor hardt du slår, en annen ting er hvor mye du klarer å dekke ansiktet ditt med. Jo mindre hansken er, jo mindre guard har du - jo mindre defensivt skjold har du. To oz er liksom ikke liv eller død, men kommer man opp i seks, så er det veldig, veldig stor forskjell, sier Meek.

- Mayweather har gjort en feil

Conor McGregors boksetrener Owen Roddy tror Floyd Mayweather kan ha trådd feil i et forsøk på å promotere kampen, da han ba om mindre hansker.

- Jeg vet ikke om han bare slengte det ut der, så slo det tilbake på ha. Jeg tror ærlig talt at han har slengt ut en del ting i løpet av oppkjøringen, som han ikke trodde skulle feste seg, så har det festet seg. Han har gjort noen feil, sier Roddy til MMA Fighting.com.

McGregor har selv uttalt at han kommer til å knocke ut Mayweather i løpet av to runder med 8 oz-hansker.

Ikke overraskende mener Mayweather og co. at de vil dra fordel av mindre hansker.

- Farten i henda hans er helt syk, sier sparringpartner Daquan May.

- Han sparrer med mellom 14 og 18 oz til vanlig. Åtte kommer til å gjøre vondt. Det kommer til å være mye smerte i de 8 oz-hanskene. Det kommer til å være en stor fordel, sier han til MMA Fighting.com.

Spår Mayweather-knockout

Maurice Lee, en annen sparringpartner av Floyd Mayweather, mener Conor McGregor ikke aner hva han gir seg ut på.

- Man ser ikke slagene hans, og det er de som setter deg ut av spill. Jeg ser for meg en kncokout i åttende- eller niende runde. Jeg tror McGregor kommer til å forsvinne ut av kampen etter hvert. Han er en bra fighter, men jeg føler at det er noe helt annet å komme inn i bokseverdenen. Slagene er noe annet, mener Lee.

Leonard Ellerbe, daglig leder i Mayweather Promotions, mener det er større sjanse for en knockout med de små hanskene.

- Begge har blitt enige om å bruke disse hanskene, og begge er ute etter å slå hverandre ut. Dette er ikke et spill. Jeg tror muligheten øker for at noen blir knocket ut, sier Ellerbe.

Uttalelsen vil neppe øke sjansene for at Nevadas Idrettskommisjon vil godkjenne søknaden, da styreformann Anthony Marnell har vært tydelig på at utøvernes helse og sikkerhet kommer foran alt annet.