McGregor og Mayweather et steg nærmere drømmefighten

Kampsportverden er ett steg nærmere drømmefighten mellom UFC-stjernen Conor McGregor og bokselegenden Floyd Mayweather, etter at McGregor-leiren har undertegnet en kontrakt som kan gjøre kampen til en realitet.

- McGregor-leiren er klar. Jeg begynner å jobbe med Mayweather-leiren nå, uttalte UFC-president Dana White på onsdag, ifølge britiske The Telegraph.

- Jeg har fått med meg den ene parten. Hvis vi kan få til en avtale med Mayweather, vil det bli kamp, sa White.

McGregor bekrefter

Selv bekrefter UFC-stjernen overfor themaclife.com at han har undertegnet kontrakten som muliggjør drømmeoppgjøret mot bokselegenden Mayweather.

- Den første og viktigste delen av denne historiske kontrakten er nå blitt undertegnet. Gratulerer til alle parter involvert. Nå venter vi på Al Haymon og hans boksers signatur de kommende dagene, sier McGregor til nettstedet.

Mange spekulasjoner

En kamp mellom to av de desidert største stjernene i bokse- og MMA-verden har vært en våt, men usannsynlig, drøm for alle kampsportinteresserte i lang tid.

Det siste året har det vært mange spekulasjoner om at stjerneduellen kunne bli til virkelighet, ikke minst da McGregor postet et Instagram-bilde med seg selv og Mayweather stående ansikt mot ansikt.

Den siste tiden har McGregor skaffet seg bokselisens, og mye tyder derfor på at en eventuell kamp vil skje i bokseringen.

Kampen vil da også - i hvert fall om vi skal tro Mayweather - foregå på bokserens premisser.

Ukjente detaljer

- Forskjellen mellom meg og Conor er at han må gå kamp. Dersom jeg var han, og jeg var smart, så ville jeg ha latt Floyd Mayweather banke han slik at han tjener en del penger. Forretningsmessig så gir det mening, har Mayweather fortalt i et intervju med den engelske avisen The Telegraph.

Nå er det altså opp til Floyd Mayweather og hans rådgiver, Al Haymon, å sørge for at kampen blir en virkelighet.

Detaljene i kontrakten som McGregor nå har undertegnet, er fortsatt ikke kjent.