McGregor tror han vil bli en Gud innen boksing

Conor McGregor er fortsatt overbevist om at han kommer til å slå Floyd Mayweather i den storslåtte boksekampen som finner sted i Las Vegas 26. august.

Kampen mellom Floyd Mayweather, som er ubestridt boksekonge med 49 seirer på like mange forsøk som proffbokser, og MMA-stjernen Conor McGregor er ventet å generere enorme pengesummer. Kampen skal bokses i Las Vegas, og fredag hadde irske McGregor en åpen trening for media.

Han og Mayweather har søkt om å få bokse med lettere hansker enn hva som i utgangspunktet er planlagt. Går ønsket igjennom, tror McGregor kampen vil være over raskt.

- Han kommer til å være bevisstløs innen to runder. Faktisk innen én runde, sa han etter treningen ifølge Sky Sports og la til at han kan trenge et par flere runder på å knocke ut Mayweather om søknaden om tynnere hansker ikke går igjennom.

Som følge av Mayweathers ubestridte boksehistorie og McGregors manglende erfaring som ren bokser, tror mange at førstnevnte kommer til å ta seg av McGregor forholdsvis komfortabelt.

McGregor, som har vært UFC-mester i to vektklasser i MMA, er imidlertid sedvanlig selvsikker før oppgjøret.

- Jeg er ikke ukjent med å være underdog på papiret. Jeg er en veteran og jeg er trygg på at jeg er best, fortalte 29-åringen og la til.

- Etter 26. august vil jeg være en Gud innen boksing.

Mayweather, som går under kallenavnet «Money», la egentlig opp i 2015, men har gjort comeback for å møte McGregor i bokseringen.

Viasat skriver at det på verdensbasis er estimert at det vil bli solgt pay-per-view-billetter for 475 millioner dollar.