McGregor var på vei inn på feil spor - så kom vendepunktet

En ung Conor McGregor var i ferd med å gi opp da redningen kom bankende på døren.

Conor McGregor har i løpet av de fire siste årene gått fra å være en forholdsvis ukjent UFC-fighter til å bli den største stjernen på kampsporthimmelen.

Natt til søndag kan iren toppe det hele når han bytter ut UFC-buret med bokseringen og utfordrer vår generasjons beste bokser, Floyd Mayweather.

Få gir McGregor en sjanse i hans profesjonelle boksedebut, men 29-åringen har flere ganger tidligere motvbevist eksperter og bookmakere.

Uansett utfall, kan McGregor trolig innkassere rundt 100 millioner dollar etter kampen, som spås å slå alle pay-per-view-rekorder.

Hang med feil folk

Iren lever et storslått luksusliv utenfor gymmen, men det var ikke gitt at det skulle bli slik - livet kunne nemlig tatt en helt annen retning i tenårene.

McGregor kom inn på Straight Blast Gym i Dublin 18 år gammel og viste tidlig at han hadde opparbeidet gode bokseferdigheter på Crumlin Boxing Club, hvor han hadde trent fram til da.

Treneren hans, John Kavanagh, var imidlertid bekymret for at han ikke hadde gode nok ferdigheter på bakken. Det sportslige var heller ikke den største bekymringen.

Kavanagh forteller i boken Win or Learn:

- En annen bekymring var at han så ut til å ha mange distraksjoner utenfor gymmen. Dublin er en massiv by, og jeg oppdaget fort at Conor hang med folk man ikke burde være rundt hvis man vil bli verdensmester, skriver Kavanagh.

Conor kunne være i gymmen i timesvis hver eneste dag i peroider, så ble han plutselig borte i like mange uker - særlig rundt de tidene medlemskapet skulle betales.

De gangene han var der, virket han imidlertid besatt av å lære og bli bedre. Han valgte bort boksingen, bestemte seg for å satse på MMA og vant sine to første proffkamper på teknisk knockout.

Det første tapet

Trener Kavanagh, bestemte seg for at eleven var klar for å ta et nytt steg i sin MMA-karriere og satte han opp mot Artemij Sitenkov.

Litaueren var erfaren, men skulle ikke kunne gi McGregor problemer så lenge kampen foregikk på beina. Problemet var at Sitenkov tidlig i kampen hoppet i guard og tok kampen til bakken.

- I et forsøk på å passere guarden, tillot han Siteknov å låse beinet hans. Jeg satt der og tenkte «Hva i all verden er det du holder på med? Du vet ikke engang hvordan du passerer guarden ennå!» skriver Kavanagh.

69 sekunder inn i kampen måtte Conor klappe ut og overgi seg for ikke å skade beinet alvorlig.

- Å bli knocket ut eller submittet tidlig foran venner og familie, er alle unge fighteres verste mareritt. Det var akkurat det som skjedde med Conor mot Atemij Sitenkov, minnes Kavanagh.

Det ydmykende tapet var ikke McGregors eneste problem etter kampen. Som promotor, pleide Kavanagh å gi billetter til fighterne, som solgte de videre. Da pengene skulle samles inn, sa McGregor at han hadde glemt de hjemme.

«Sorry, John. Jeg glemte dem, men jeg skal ta de med til gymmen neste uke.»

- Det var ikke uvanlig for Conor. Han betalte sjelden medlemskap, men jeg stresset ikke med det, kanskje fordi jeg tenkte det ville lønne seg i lengden, skriver Kavanagh.

Rømte fra fra gjeld

Sannheten var at Conor hadde brukt opp pengene han hadde fått for billettene. En uke gikk uten at han dukket opp på gymmen. En uke ble til en måned, uten at Kavanagh så snurten av eleven sin eller pengene. Til slutt ga han opp å ringe.

Enda en måned senere ble Kavanagh oppringt fra McGregor-hjemmet, men det var ikke Conor. Det var en bekymret mor.

«Kan du komme og se til Conor? Han har ikke trent i det hele tatt i det siste, og han er ikke seg selv lenger. Vi er bekymret for ham.»

- Så ut som et spøkelse

Kavanagh tenkte først han ikke ville vite om ham i det hele tatt. McGregor skyldte ham penger, og selv følte han at han ikke skyldte eleven noe. Likevel ble han overtalt til å ta turen hjem til McGregor-familen.

- Hele familien var der. Foreldrene hans og han to søstre, og de så bekymret ut. De fortalte at det virket som han var blitt deprimert. Han ville ikke trene - faktisk ville han ikke gjøre noe annet enn å være alene, og alle som ikke respekterte det ble bedt om å dra til helvete.

Conor visste ikke at treneren var der før han banket på døra hans.

- Da jeg åpnet døra, så han ut som et spøkelse. Han så i alle fall ikke ut som den unge atleten jeg hadde blitt kjent med, forteller Kavanagh.

Treneren satte seg ned på sengekanten og tilbød seg å glemme alt om billettene hvis Conor møtte opp på gymmen mandagen etter, men først trengte han at eleven innrømmet at han hadde gjort noe galt og at han tok ansvar for det.

Conor så på treneren og sa: - Du har rett. La oss gjøre det.

Han innrømmet at han hadde hatt en farlig livsstil og at han var sammen med feil folk.

- Vi gråt begge to, men vi var knyttet til hverandre der og da. Mandagen etter møtte Conor opp på gymmen.

PÅ UFC-STEVNE: Conor McGregor med UFC-legenden Chuck Liddell i Dublin i 2009 - fire år for McGregor signerte for UFC.

Endelig UFC-kontrakt

Han vant ti av sine elleve neste kamper og sikret seg to titler i organisasjonen Cage Warriors. Telefonen fra UFC uteble imidlertid, og han var igjen i ferd med å miste håpet.

McGregor var avhengig av kjæresten Dee for å komme seg fra A til B i en Peugeot som måtte dyttes i gang hver gang de skulle av gårde, mens lagkameraten Gunnar Nelson konkurrerte i UFC og tjente seks ganger så mye per kamp.

Kavanagh var i Island for å trene Nelson da han fikk en telefon fra Halli Nelson, Gunnars far. Han fungerte som manager for McGregor på den tiden.

«Jeg har snakket med Sean Shelby (UFC-matchmaker) om Conor. De vil ha ham med på stevnet i Sverige 6. april. Han får 8000 dollar, pluss 8000 dollar til hvis han vinner».

Kavanagh ble så glad og gledet seg så mye til å fortelle Conor de gode nyhetene, at han helt glemte å spørre om flere detaljer. Som for eksempel hvem motstanderen var.

Drømmedebut

Han ringte McGregor, uten å få svar. Han ringte igjen, og igjen, men ikke noe svar. Den kommende UFC-stjernen trodde han skulle få kjeft for at han ikke hadde møtt opp til boksetimene han skulle ha ledet den siste tiden.

Til slutt tok han telefonen: - Hør her, John. Jeg er lei meg for at jeg ikke møtte opp i går, men ...

- Conor, bare hold kjeft og hør etter. Kunne du tenkte deg å gå kamp i UFC i april?

- Er du seriøs? I helvete, la oss gjøre det!

Timingen kunne ikke vært bedre. Conor gikk inn og lekte seg med Marcus Brimage i UFC-debuten, og sikret seg samtidig 60.000 dollar i bonus for kveldens beste knockout.

Fra ingenting til alt



I løpet av de neste 32 månedene rensket McGregor boet i UFCs fjærvektklasse og kronet det hele med å slå ut tittelholderen José Aldo i løpet av 13 sekunder.

Etter to kamper mot Nate Diaz i weltervekt, der duoen vant én kamp hver, sikret McGregor seg også lettvekt-tittelen mot Eddie Alvarez i New York i november.

HISTORISK: Conor McGregor ble historisk da han som første fighter i historien holdt belter i to forskjellige vektklasser i UFC samtidig.

Han ble dermed den første i UFCs historie som har holdt to belter samtidig.

Lørdag venter likevel den største oppgaven i karrieren så langt. I sin første boksekamp noen gang møter han Floyd Mayweather.

Det gjør han med John Kavanagh i hjørnet sitt.

