Meek: - Jeg må ofre absolutt alt for å slå ham

Emil Meek ser fram til å gå sin første kamp i Las Vegas.

Onsdag bekreftes det Nettavisen og flere internasjonale MMA-medier meldte i helgen: Emil Meek er klar for ny UFC-kamp i Las Vegas 30. desember.

Motstander er Kamaru Usman, som er ubeseiret i sin UFC-karriere og ranket som nummer 12 i vektklassen.

Meek gleder seg stort til å gå inn igjen i buret et drøyt år etter at han UFC-debuterte med seier mot Jordan Mein i Toronto.

- Det er fantastisk. Det beste med denne kampen er at det er mot en motstander som jeg har lyst til å møte. Jeg fighter en motstander som gjør at jeg må ofre absolutt alt dersom jeg skal gå seirende ut. Det er det jeg alltid har sagt: Jeg er kommet hit for å sloss mot de beste i verden. Jeg har ikke ofret så mange år, så mye krefter, blod og svette for å sloss mot middels gode folk, uttaler Meek.

Usman sikret sin UFC-kontrakt da han vant den 21. sesongen av reality-programmet The Ultimate Figher i 2015.

Siden har 29-åringen vunnet ytterligere fem kamper i verdens største MMA-organisasjon og har etter hvert blitt en fryktet motstander.

UFC forsøkte å booke ham mot samtlige ledige topp 15-fightere i UFC, men fikk ikke napp. Det gjorde de imidlertid da de la ut åte i Norge.

Kamaru er ranket som nummer 12 i UFCs weltervektklasse, og en seier vil trolig sende Meek opp på rankinglisten og sørge for nye storkamper i 2018.

- Han er en monsteratlet som ikke har tapt en eneste runde, en svært solid og farlig fighter som mange forventer at vil være en tittelholder i fremtiden. Samtidig kan det sies om meg også. Det er disse kampene jeg lever for. Kamper som setter fyr på hjertet og eksploderer i flammer. Når hele verden ser på, når hele Norge heier på meg, men samtidig er nervøse for hvordan det vil gå, vel vitende om at en liten tabbe kan koste meg alt. Det er da jeg skinner. Jeg gleder meg, sier Meek.

Det er foreløpig usikkert hva som blir hovedkampen på UFC 219, men følgende kamper er meldt klare:

Dominick Cruz vs. Jimmie Rivera

Cyntha Calvillo vs. Carla Esparza

Louis Smolka vs. Matheus Nicolau

Carlos Condit vs. Neil Magny

Gökhan Saki vs. Khalil Rountree

Emil Meek vs. Kamaru Usman

Myles Jury vs. Rick Glenn

Dan Hooker vs. Marc Diakiese

Stevnet kan du se på Viaplay natt til nyttårsaften.

