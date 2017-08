Meek flyr med McGregors privatjet til Las Vegas

- Det er ganske kult, sier Emil Meek til Nettavisen.

Denne uken ble det kjent at Conor McGregor har tegnet en sponsoravtale med Betsafe - samme spilleselskap som sponser Norges UFC-stjerne Emil Meek og flere av hans lagkamerater.

Samarbeidet gir Meek en helt spesiell mulighet når Conor McGregor møter Floyd Mayweather i bokseringen i Las Vegas senere denne måneden.

Nordmannen reiser nemlig til Las Vegas for å se kampen - på toppen av det hele i Conor McGregor sin privatjet, sammen med en del andre utøvere.

- Jeg har ikke hørt så mye mer enn at jeg skal være med over og fly privatjeten til McGregor og får lov til å se det live. Det er ganske kult, sier Meek til Nettavisen.

Avfeide Las Vegas-tur



28-åringen, som UFC-debuterte med seier mot Jordan Mein i Toronto i desember, hadde i utgangspunktet avfeid tanken på å se kampen live.

- Jeg har bare glist til folk som har spurt om jeg skal ned tid tidligere. «Det koster altfor mye penger. Ikke faen om jeg skal gjøre det», har jeg sagt. Så plutselig får jeg en telefon om at jeg får reise dit i privatjet. Det er gøy, tror jeg. Jeg har aldri gjort det før, gliser Meek.

- Får du muligheten til å hilse på McGregor i løpet av turen?

- Jeg vet ingenting, jeg. Jeg vet bare at jeg skal nedover og se fightene og forhåpentligvis få trent litt på UFCs nye treningssenter.

Møtte McGregor i 2013

Dersom Meek får møte McGregor i løpet av turen, blir det ikke første gang de to har hilst på hverandre.

- Jeg møtte ham i 2013, da han hadde debuten sin i UFC i Stockolm. Da gikk han helt alene i gangen etter kampen sin og smilte og var fornøyd. Jeg gratulerte ham, og han var hyggelig da. Han er sikkert hyggelig nå og, sier Meek.

Meningene er mange og delte om den irske superstjernen. Veksten han har hatt de siste fire årene står imidlertid nærmest uten sidestykke i idrettshistorien.

- Jeg kjenner ham ikke personlig, men det han gjør er magi. At han klarer å få så mange øyne på seg, sier at han gjør det riktige. Selvfølgelig må man være litt kontroversiell hvis du skal bli en så stor verdensstjerne. Da må det være noen som hater deg og noen som liker deg, mener Meek.

HISTORISK: Conor McGregor ble historisk da han som første fighter i historien holdt belter i to forskjellige vektklasser i UFC samtidig.

- McGregor kan sjokkere

- Hva tenker du om kampen mellom McGregor og Mayweather?

- Det blir veldig spennende. Jeg vet ikke hva som skjer. Jeg heier på McGregor, men Mayweather er jo milevis bedre bokser. Når det er sagt, så er vi råe utøvere, og nå har han fått fått fokusert lenge på den matchen. Før det ble offisielt, så har han visst det en stund, og før han har visst om det, har han jobbet for å få det. Så han har ganske mye tid på å gjøre dette.

- Det er tre «ifs and but»: Han er større, han er south paw, og han er helt uortodoks. I tillegg er han elleve år yngre. Det er store faktorer. Jeg vet bedre enn noen andre at hvis han treffer han på riktig plass, så kan det være over. Det er sånne ting som folk ikke tenker så mye på. De tror at Mayweather er udødelig. Selvfølgelig er han en av verdens beste defensive boksere, men han er bare et menneske, han også. Blir han truffet, kan det være natta. Det er det ingen som kan si noe på. Sånn er det bare, avslutter Meek.

Sparring today. Et innlegg delt av Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) lørdag 22. Juli. 2017 PDT

The suit says fuck you Et innlegg delt av Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) tirsdag 11. Juli. 2017 PDT

Tyson Et innlegg delt av Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) mandag 10. Juli. 2017 PDT

Sparring today Et innlegg delt av Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) onsdag 28. Juni. 2017 PDT