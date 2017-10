Meek klar for ny kamp

Emil Meek får tøff motstand i Las Vegas i slutten av året.

Etter det Nettavisen kjenner til, er den norske UFC-stjernen Emil Meek klar for kamp mot Kamaru Usman på UFC 219 i Las Vegas 30. desember.

Det var MMA-journalisten Farah Hannoun som først meldte nyheten på Twitter fredag kveld.

Tidligere fredag møtte Nettavisen en svært hemmelighetsfull Meek på Frontline Academy i Oslo.

- Blir det match snart?

- Ja, hvis de som maser spør veldig pent.

- Noen navn på blokka?

- Jeg har selvfølgelig sett meg ut noen, men jeg kan ikke si noe nå.

- Jeg trener og holder meg i form. Jeg føler meg helt rå nå. Det er deilig å komme tilbake til teamet. Jeg blir inspirert av de som jobber her - sånn som Jack (Hermansson), som går mange matcher og er så skarp og målrettet. Det er veldig gøy å dele matte med han og bli bedre selv, sa Meek til Nettavisen.

This cant be true. Nobody wants to fight usman. He's a problem ! https://t.co/y338q98Qnh — Emil Valhalla Meek (@emilvalhalla) October 20, 2017

Meek var sist i aksjon da han UFC-debuterte med seier mot Jordan Mein i Toronto i desember i fjor.

Nordmannen skulle i utgangspunktet møte Nordine Taleb i Stockholm i mai, men måtte trekke seg fra kampen på grunn av en lyskeskade.

Siden har Meek forsøkt å få til kamper mot blant andre Robbie Lawler og Mike Perry, uten å lykkes.

Nå venter imidlertid en annen meget tøff utfordring i Kamaru Usman. 29-åringen, som trener i Florida, er opprinnelig fra Nigeria og har virkelig vist seg fram på den største MMA-scenen de siste årene.

Usman står totalt med 10 seirer og ett tap i karrieren. Etter at han signerte for UFC i 2015 har han vunnet samtlige seks kamper - senest en knockoutseier mot Sergio Moraes i september.

Hovedkampen på UFC 219 er ikke annonsert ennå, men foreløpig ser kortet slik ut:

Dominick Cruz vs. Jimmie Rivera

Cyntha Calvillo vs. Carla Esparza

Louis Smolka vs. Matheus Nicolau

Carlos Condit vs. Neil Magny

Gökhan Saki vs. Khalil Rountree

Emil Meek vs. Kamaru Usman

Myles Jury vs. Rick Glenn

